Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Кроссоверы и внедорожники на сегодняшний день остаются крупнейшим рыночным сегментом авторынка России. Как сообщает «Автостат», на долю автомобилей SUV в I полугодии 2018 года пришлось сразу 42,8% совокупных продаж (338,6 тыс. шт., +23,6%), тогда как все бюджетные легковушки В-класса вместе взятые — это «всего» 38,5% рынка.

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Абсолютным бестселлером среди кроссоверов, как и прежде, остается бюджетный Hyundai Creta питерской сборки. Его продажи с января по июнь-2018 выросли на 37,6% и достигли 33 224 экземпляра. Спрос на «корейца» остается таковым, что самые дешевые комплектации приходится ждать иной раз по несколько недель. Второе место — у «народного» вседорожника Renault Duster , который разошелся тиражом 21 290 машин (+7,5%).

В топ-3 по итогам шести месяцев вырвался чуть более дорогой кроссовер Kia Sportage , продажи которого составили 16 660 автомобилей (+30,2%). По всей видимости, катализатором продаж «Спортэджа» стали специальные фиксированные комплектации по адекватной цене. А вот московский Renaukt Kaptur опустился на 4 место рейтинга и показал результат 15 589 машин (+10,2%). Замыкает пятерку самых продаваемых SUV в РФ новый Volkswagen Tiguan. С результатом 15 579 автомобилей (+29,3%) «Тигуану» не хватило буквально десятка машин, чтобы обойти «Каптюр».