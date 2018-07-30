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Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
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Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России 

Автовести 33 минуты назад
Фото: Автовести
Кроссоверы и внедорожники на сегодняшний день остаются крупнейшим рыночным сегментом авторынка России. Как сообщает «Автостат», на долю автомобилей SUV в I полугодии 2018 года пришлось сразу 42,8% совокупных продаж (338,6 тыс. шт., +23,6%), тогда как все бюджетные легковушки В-класса вместе взятые — это «всего» 38,5% рынка.
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Абсолютным бестселлером среди кроссоверов, как и прежде, остается бюджетный Hyundai Creta питерской сборки. Его продажи с января по июнь-2018 выросли на 37,6% и достигли 33 224 экземпляра. Спрос на «корейца» остается таковым, что самые дешевые комплектации приходится ждать иной раз по несколько недель. Второе место — у «народного» вседорожника Renault Duster, который разошелся тиражом 21 290 машин (+7,5%).
В топ-3 по итогам шести месяцев вырвался чуть более дорогой кроссовер Kia Sportage, продажи которого составили 16 660 автомобилей (+30,2%). По всей видимости, катализатором продаж «Спортэджа» стали специальные фиксированные комплектации по адекватной цене. А вот московский Renaukt Kaptur опустился на 4 место рейтинга и показал результат 15 589 машин (+10,2%). Замыкает пятерку самых продаваемых SUV в РФ новый Volkswagen Tiguan. С результатом 15 579 автомобилей (+29,3%) «Тигуану» не хватило буквально десятка машин, чтобы обойти «Каптюр».
Шестое место — у «вазовского» внедорожника LADA 4x4 (15 371 шт., +18%), а седьмое — у Chevrolet Niva (14 203 шт., -10,7%). Кстати, падение продаж отмечается и у Toyota RAV4 (13 423 шт., -33,7%), занимающей восьмую строчку рейтинга (раньше модель входила в топ-3). Хорошая динамика отмечена у Mitsubishi Outlander, продажи которого обеспечили ему девятое место (11 329 шт., +54,5%) благодаря появлению доступных версий калужской сборки. Замыкает топ-10 паркетник Nissan X-Trail с результатом 10 621 шт., +1,8%).
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