Стал известен ТОП-5 «мужских» автомобилей

Появился своеобразный рейтинг машин, которые предпочитает сильная половина человечества.

Не секрет, что большинство сидящих за рулем — мужчины. Поэтому выбирают они автомобиль исходя из характера, стиля жизни. Специалисты попытались сформировать пятерку тех машин, более всего подходящих для мужской аудитории.

Открывает список Rolls-Royce Phantom. Строгий дизайн в нем сочетается с мощью, обеспечиваемой мотором в 570 лошадиных сил.

На ступеньку ниже расположился Mercedes-Benz класса GL. Двигатель на три литра и 250 л.с. только добавляет уверенности при езде.

Замыкает лидирующую тройку BMW X6. Этот автомобиль комплектуется мотором на 3 литра, способным выдавать 350 или 400 «лошадей». Многие предпочитают эту машину по соотношению цены и качества.

Четвертая строчка досталась Mazda 3 . Мужчин она привлекает надежностью и хорошей управляемостью, что немаловажно.