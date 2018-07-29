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Стал известен ТОП-5 «мужских» автомобилей
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Стал известен ТОП-5 «мужских» автомобилей 

Car.ru 52 минуты назад
Фото: Car.ru
Появился своеобразный рейтинг машин, которые предпочитает сильная половина человечества.
Не секрет, что большинство сидящих за рулем — мужчины. Поэтому выбирают они автомобиль исходя из характера, стиля жизни. Специалисты попытались сформировать пятерку тех машин, более всего подходящих для мужской аудитории.
Открывает список Rolls-Royce Phantom. Строгий дизайн в нем сочетается с мощью, обеспечиваемой мотором в 570 лошадиных сил.
На ступеньку ниже расположился Mercedes-Benz класса GL. Двигатель на три литра и 250 л.с. только добавляет уверенности при езде.
Замыкает лидирующую тройку BMW X6. Этот автомобиль комплектуется мотором на 3 литра, способным выдавать 350 или 400 «лошадей». Многие предпочитают эту машину по соотношению цены и качества.
Четвертая строчка досталась Mazda 3. Мужчин она привлекает надежностью и хорошей управляемостью, что немаловажно.
Наконец, венчает ТОП-5 Bugatti Chiron. Данный спорткар является мечтой многих представителей сильного пола. Напомним, что он берет 100 километров за 2 с половиной секунды.
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