Ещё
Стали известны самые лучшие тюнинг-проектов российских автолюбителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны самые лучшие тюнинг-проектов российских автолюбителей 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Издание SpeedMe составило рейтинг самых лучших тюнинг-проектов российских автолюбителей.
Эксперты составили подборку из пяти самых примечательных тюнинг-проектов российских автолюбителей, которые создали из своих автомобилей настоящее произведение искусства. Об этом сообщило издание SpeedMe.
Лидером рейтинга стал тюнинг-проект «К-1 ATTACK РЫЖАЯ». Автор проекта взял за основу известную в узких кругах марку К-1. Автомобиль получил трехлитровый мотор, задний привод и необычный дизайн, на который обращают внимание все прохожие.
Второе место занял ГАЗ-12 ЗИМ. За основу модели был взят премиальный BMW 745li E66, который получил внешность отечественного ретро-кара. При этом по своему комфорту и техническому оснащению модель не уступает BMW, а внешность стала эксклюзивной. Салон оформлен в стиле ретро. Двигатель -4,5-литровый бензиновый мощностью 333 лошадиных сил, который сочетается с автоматической КПП и задним приводом.
На третьем месте расположился необыяный кастомный пикап ЗИЛ-130 by DrBroman’s place. Машина собиралась из различных моделей-доноров: рама — от Ford E250, кабина — ЗИЛ-130, двигатель — 8,1-литровый бензиновый на 341 л.с. VORTEC 8100 496 cid, трансмиссия — автоматическая ALLISON 1000.
Четвертое место занял автомобиль японской марки Honda-Crosstour. Автор доработал модель и превратил ее в ГАЗ М-20 Победу. Внешний вид автомобиля изменили путем установки тюнингованного обвеса, а также оптики и бамперов от отечественного автомобиля. Силовая установка -2,4-литровая бензиновая с отдачей в 194 лошадиных сил. Привод-передний.
Замыкает рейтинг хот-род Street-Rod Победа V8. Это советская «Победа», которую москвичи превратили в купе с 8,2-литровым мотором на 800 лошадиных сил. Кузов купе новой «Победы» построен вокруг пространственной рамы с агрессивной внешностью. По итогу получилось классическое заднеприводное купе.
ТК «Звезда»: последние новости
Opel планирует возвращение на российский рынок Названы самые экономичные автомобили 2018 года Audi представила кроссовер Q3 нового поколения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы страны с самым дешевым бензином10
Иномарка переехала троих детей на пляже49
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке230
ДТП с артистами: число пострадавших растет84
В России резко подорожали самые доступные авто71
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение