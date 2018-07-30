Стали известны самые лучшие тюнинг-проектов российских автолюбителей

Издание SpeedMe составило рейтинг самых лучших тюнинг-проектов российских автолюбителей.

Эксперты составили подборку из пяти самых примечательных тюнинг-проектов российских автолюбителей, которые создали из своих автомобилей настоящее произведение искусства. Об этом сообщило издание SpeedMe.

Лидером рейтинга стал тюнинг-проект «К-1 ATTACK РЫЖАЯ». Автор проекта взял за основу известную в узких кругах марку К-1. Автомобиль получил трехлитровый мотор, задний привод и необычный дизайн, на который обращают внимание все прохожие.

Второе место занял ГАЗ-12 ЗИМ. За основу модели был взят премиальный BMW 745li E66, который получил внешность отечественного ретро-кара. При этом по своему комфорту и техническому оснащению модель не уступает BMW, а внешность стала эксклюзивной. Салон оформлен в стиле ретро. Двигатель -4,5-литровый бензиновый мощностью 333 лошадиных сил, который сочетается с автоматической КПП и задним приводом.

На третьем месте расположился необыяный кастомный пикап ЗИЛ-130 by DrBroman’s place. Машина собиралась из различных моделей-доноров: рама — от Ford E250, кабина — ЗИЛ-130, двигатель — 8,1-литровый бензиновый на 341 л.с. VORTEC 8100 496 cid, трансмиссия — автоматическая ALLISON 1000.

Четвертое место занял автомобиль японской марки Honda-Crosstour. Автор доработал модель и превратил ее в ГАЗ М-20 Победу. Внешний вид автомобиля изменили путем установки тюнингованного обвеса, а также оптики и бамперов от отечественного автомобиля. Силовая установка -2,4-литровая бензиновая с отдачей в 194 лошадиных сил. Привод-передний.

Замыкает рейтинг хот-род Street-Rod Победа V8. Это советская «Победа», которую москвичи превратили в купе с 8,2-литровым мотором на 800 лошадиных сил. Кузов купе новой «Победы» построен вокруг пространственной рамы с агрессивной внешностью. По итогу получилось классическое заднеприводное купе.