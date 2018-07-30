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Jaguar оформил патент на название линейки спорткаров
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Jaguar оформил патент на название линейки спорткаров 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Новое поколение спортивных машин от британского бренда получит название J-Type.
Пока лишь окончились юридические формальности по легализации наименования нового семейства от Jaguar. Теперь же пришло время для работы дизайнеров, конструкторов, инженеров.
На данный момент неизвестно, что будет из себя представлять родоначальник из линейки спортивных автомобилей. Не исключено, что спереди будет выделяться крупная радиаторная решетка с присутствием на ней фирменного значка Jaguar.
Кроме того, представители компании дали понять, что первый J-Type может быть выполнен в виде внушительного по размеру четырехместного купе. Также продумывается вариант машины со средним по мощности мотором.
Наконец, нельзя исключать появления спортивного автомобиля Jaguar с электродвигателем. В период всеобщей электрификации транспорта версия является вполне правдоподобной.
Конкретики в отношении будущего спорткара еще нет. Неизвестна и ориентировочная дата премьеры нового детища от Jaguar.
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