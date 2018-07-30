Ещё
Рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос в I полугодии 2018 г. на 2% — до 2,5 млн единиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос в I полугодии 2018 г. на 2% — до 2,5 млн единиц 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Рынок автомобилей с пробегом в первом полугодии 2018 г. вырос до 2,54 млн единиц, что больше на 2% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам шести месяцев 2018 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,54 млн единиц, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в июне было реализовано 480,6 тыс. таких машин, что на 4,8% выше результата годичной давности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидером этого рынка остается отечественная марка Lada, на долю которой в первом полугодии пришлось 26% или 660,5 тыс. штук — на 3,5% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок является Toyota, чей показатель достиг 286,5 тыс. экземпляров (2,7%). В тройке лидеров присутствует Nissan с результатом 140,9 тыс. машин (+5,4%).
Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в январе — июне 2018 г. составил 70,6 тыс. единиц, что на 4,7% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Ford Focus (63,2 тыс. шт. ; +2,3%), который является лучшим среди иномарок с пробегом. На третьем — седан Lada 2107 (61,7 тыс. шт. ; -9,5%).
Агентство «Москва»: последние новости
В российском парке грузовиков преобладает отечественная техника В России насчитывается более 437 тыс. автобусов Парк автомобилей в Санкт-Петербурге насчитывает 1,769 млн машин
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке230
Россия вошла в топ-10 стран по дешевизне бензина3
Suzuki Vitara освежили к 2019 году
Названы страны с самым дешевым бензином19
Иномарка переехала троих детей на пляже50
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение