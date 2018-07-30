Рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос в I полугодии 2018 г. на 2% — до 2,5 млн единиц

Рынок автомобилей с пробегом в первом полугодии 2018 г. вырос до 2,54 млн единиц, что больше на 2% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам шести месяцев 2018 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,54 млн единиц, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в июне было реализовано 480,6 тыс. таких машин, что на 4,8% выше результата годичной давности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидером этого рынка остается отечественная марка Lada , на долю которой в первом полугодии пришлось 26% или 660,5 тыс. штук — на 3,5% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок является Toyota , чей показатель достиг 286,5 тыс. экземпляров (2,7%). В тройке лидеров присутствует Nissan с результатом 140,9 тыс. машин (+5,4%).