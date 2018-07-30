Рынок автомобилей с пробегом в первом полугодии 2018 г. вырос до 2,54 млн единиц, что больше на 2% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам шести месяцев 2018 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,54 млн единиц, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в июне было реализовано 480,6 тыс. таких машин, что на 4,8% выше результата годичной давности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидером этого рынка остается отечественная марка Lada, на долю которой в первом полугодии пришлось 26% или 660,5 тыс. штук — на 3,5% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок является Toyota, чей показатель достиг 286,5 тыс. экземпляров (2,7%). В тройке лидеров присутствует Nissan с результатом 140,9 тыс. машин (+5,4%).
Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в январе — июне 2018 г. составил 70,6 тыс. единиц, что на 4,7% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Ford Focus (63,2 тыс. шт. ; +2,3%), который является лучшим среди иномарок с пробегом. На третьем — седан Lada 2107 (61,7 тыс. шт. ; -9,5%).