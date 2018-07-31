Денег дали на три года: на новые машины потратят миллиарды

Покупать новые автомобили со скидкой 10-25% россияне смогут до конца 2020 года. На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» правительство выделило 15 млрд рублей. В 2018 году приобрести машины стоимостью до 1,5 млн рублей должны успеть более 45 тыс. человек. Это окажет позитивное влияние на отрасль, считают эксперты. Но то, что бенефициарами поддержки считается ограниченный перечень производителей бюджетного сектора, они называют несправедливым.

Правительство продлило полюбившиеся россиянам программы господдержки и стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ранее вопрос о том, выделять или нет очередную субсидию решался каждый год и вызывал серьезные споры между Минпромторгом Министерством экономического развития , занимающими разные позиции в этой дискуссии. Однако сейчас принято принципиально новое решение — закрепить срок действия программ до конца 2020 года, о чем сообщается на сайте кабмина. Это обстоятельство должны оценить как россияне, которые смогут, например, запланировать создание и развитие семьи, так и сами автопроизводители, которые постоянно просят чиновников обеспечивать им более предсказуемые условия работы в России. На весь срок действия программ выделено 15 млрд рублей. По оценкам Минпромторга, в 2018 году по ним будет продано 45,1 тыс. новых автомобилей из них 5,8 тыс. — в Дальневосточном федеральном округе.

Какая скидка и как получить

Программы предусматривают возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости автомобиля. А для Дальнего Востока, где местные жители предпочитают традиционно покупать японские подержанные автомобили, скидка увеличена до 25% от стоимости приобретаемой машины. Таким образом в правительстве хотят пересадить дальневосточников на автомобили российского производства.

Стать участниками программы смогут только родители с двумя или более несовершеннолетними детьми.

Также обязательное условие — отсутствие в собственности автомобиля до даты заключения кредитного договора и отсутствие иных кредитных договоров на приобретение машины. При покупке машины по программе придется подтвердить, данные об отсутствии действующего автокредита, а также подписать обязательство не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля. Еще одно обязательное условие — это наличие водительских прав.

О продлении программ господдержки, в частности, просили автодилеры. В частности, за это выступала Ассоциация российских автодилеров ( РОАД ). «Программы господдержки хорошо зарекомендовали себя за последние годы. Ведь только в прошлом году практически каждый третий автомобиль был продан с их помощью. Сейчас еще автоотрасль не готова отказаться от поддержки со стороны государства, несмотря на растущий рынок, » — заявил говорит президент РОАД Олег Мосеев

«45 тыс. автомобилей в 2018 году — это некий индикатор, реальные цифры будут зависеть от того, какие именно марки и модели машин будут покупать, — сказал Мосеев «Газете.Ru». — Так, если машина стоит 600-700 тыс. руб, то за нее будут компенсировать 60-70 тыс., а если 1,4 млн, то уже 140 тыс. И тут вопрос того, какие машины будут пользоваться спросом, какие дилеры будут шустрее и будут распределять субсидии внутри брендов. То, что программа рассчитана до конца 2020 года тоже понятие условное — основана сумма все равно будет выбрана в ближайшее время».

В свою очередь директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский в беседе с «Газетой.Ru» назвал эту новость позитивной, особенно с учетом наметившегося вектора на снижение темпов роста авторынка во втором квартале.

«За первые пять месяцев 2018 года дилерам удалось продать 117,6 тыс. автомобилей по программе господдержки, при этом 97,1 тыс. пришлись на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — сказал Жарский «Газете.Ru». — Если учесть, что всего за этот период было продано 692,8 тыс. новых машин, с господдержкой в целом по рынку продавался лишь каждый шестой автомобиль, что не так много. Однако тут стоит учитывать, что установленные Минпромторгом пороги участия в программе по сути сделали бенефициарами господдержки крайне ограниченный перечень производителей бюджетного сектора. К примеру, по официальным заявлениям, до 50% автомобилей Kia продавалось в этом периоде с господдержкой. Стоит ли говорить, что именно бюджетный сегмент остается главным локомотивом авторынка, который, пусть уже и не без перебоев, но все-таки тащит рынок вверх. Отказ от программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — это удар прежде всего по ним. А в условиях отказа от льгот на импорт комплектующих и прекращения договоров о промсборке, даже та небольшая, в сравнении с 2015 и 2016 годами сумма, которую Минпромторг готов выделить на программу господдержки будет воспринята производителями и дилерами исключительно в позитивном ключе».

Тем не менее Жарский называет программы господдержки своеобразным «костылем», от которого участникам рынка рано или придется избавляться.

«Попытка откинуть этот костыль и посмотреть, что получится, была предпринята министерством в мае-июне, — говорит эксперт. — Очевидно, что результат показал необходимость сохранения программы как минимум до конца года, что, впрочем, не значит, что объемы финансирования не будут пересмотрены в меньшую сторону. Рынок, а главное, лидеры бюджетного сегмента, должны учиться повышать продажи без помощи Минпромторга, в противном случае нас ждет повторение коллапса на рынке, аналогичного 2015 году».

Между тем аналитик «ГК Алор» Алексей Антонов считает, что такая стратегия «может загнать российский автопром в еще более глубокий кризис».

«Социалистические методы хозяйствования в этой отрасли не работают. Поддерживаются наиболее слабые производства, а сильные и эффективные — не поддерживаются, и все это делается на деньги налогоплательщиков, которым не предлагают даже выбрать, кому оказывать поддержку, не говоря уже о том, чтобы вообще решить — а нужно ли такое субсидирование, что оно даст экономике и обществу», — заявил Антонов «Газете.Ru».

Напомним, что за первые шесть месяцев 2018 года россияне купили 849 221 автомобилей — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было приобретено 718 529 машин. В июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 10,8%: россияне купли в этом месяце 156 351 машин. А по итогам всего 2017 года в России было продано 1 595 737 легковых и легковых коммерческих машин: рост на авторынке по сравнению с 2016 годом составил 12%. При этом, по данным Минпромторга, в 2017 году отрасль автомобильной промышленности впервые получила прибыль — 50,5 млрд руб. Последний раз такое происходило в 2013 году (+31,9 млрд руб.). А в период с 2014 по 2016 годы автоотрасль работала в убыток, причем наибольший был зафиксирован в 2015 году — 77,5 млрд руб.