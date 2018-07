Седан Lynk & Co 03: третья совместная модель Volvo и Geely

Опубликованы фотографии серийной «четырехдверки» марки Lynk & Co. Модель выйдет на рынок до конца текущего года.

Марка Lynk & Co создана компаниями Geely Volvo в 2016-м. В 2017 году в Китае стартовали продажи «первенца» нового бренда — кроссовера с индексом 01, а в июне 2018-го на «поднебесный» рынок вышла вторая модель — компактный «паркетник» Lynk & Co 02. Также в этом году китайским клиентам предложат седан Lynk & Co 03. Предвестника «четырехдверки» — одноименный концепт — показали в 2017-м, неделю назад появились дизайн-скетчи товарной модели, теперь же Lynk & Co распространила «живые» фото серийного седана.

Конвейерный вариант сохранил дизайн прототипа, разве что у машины на снимках иные бамперы да спойлер на крышке багажника окрашен в черный цвет. Вероятно, марка Lynk & Co поделилась фотографиями «оспортивленной» модификации 03, а стандартный седан и вовсе не будет отличаться от прошлогоднего концепта.

На фото: серийный седан Lynk & Co 03 Как и кроссоверы 01 и 02, «четырехдверка» построена на платформе CMA, созданной Geely совместно с Volvo (китайцы владеют шведской компанией). Та же «тележка» лежит и в основе «паркетника» Volvo XC40 . По предварительным данным, длина седана Lynk & Co 03 равна 4 639 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 460 мм, размер колесной базы составляет 2 730 мм.

На фото: серийный седан Lynk & Co 03 «Поднебесные» СМИ сообщают, что на старте продаж седан предложат с бензиновой «турботройкой» Volvo 1.5 мощностью 156 л.с. Такой мотор предусмотрен и для «паркетников» Lynk & Co 01 и Lynk & Co 02. Кроссоверам еще положены 179-сильная версия полуторалитрового двигателя и «турбочетверка» Volvo 2.0 с отдачей в 190 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатые «механика» или «автомат», семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Кроме того, кросс 01 доступен с 256-сильной гибридной установкой, в состав которой вошли трехцилиндровый 1.5T и электромотор. Только на электротяге «старший» SUV сможет преодолеть около 51 км пути. Позже седан 03 и «паркетник» 02 тоже, вероятно, обзаведутся гибридными модификациями. У кроссоверов есть полноприводные версии, а вот получил ли седан вариант 4х4 — неизвестно.

Напомним, модели Lynk & Co пока производят и продают только в Китае. В конце 2019 года выпуск автомобилей марки наладят на заводе Volvo в бельгийском Генте. Предполагается, что там будут собирать и кроссоверы, и седан. На «старосветский» рынок автомобили нового бренда должны выйти в первой половине 2020-го.

Ранее глава материнской компании Geely рассказал в интервью порталу «Карельские Вести» о том, что Lynk & Co может появиться и в России, однако конкретные сроки не названы.

По материалам: www.kolesa.ru