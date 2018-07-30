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Рынок новых грузовиков в РФ вырос на 20% за полгода
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Рынок новых грузовиков в РФ вырос на 20% за полгода 

Вести Экономика 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 июля — «Вести. Экономика». По данным агентства «Автостат», объем рынка новых грузовых автомобилей в РФ по итогам первого полугодия достиг 37,9 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. показатель вырос на 20,1%.
Фото: Wikimedia commons
"При этом за июнь рынок вырос на 1,3% до 6,7 тыс. экземпляров", — отмечает «Автостат».
Лидирует по-прежнему российский производитель KAMAZ: на его долю по итогам января-июня пришлось 31,7% от общего объема. Корпорация продала на 7,3% автомобилей больше, чем годом ранее, — 12 тыс. единиц.
Второе место занимает еще один российский бренд — GAZ. Его показатель составил около 4 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом рост составил 12,2%.
Тройку лидеров замыкает шведская Volvo. Объем рынка компании вырос в полтора раза до 3,2 тыс. шт..
В числе ведущих автопроизводителей также оказалась шведская Scania, нарастившая объем на 38,2% до 2,7 тыс. шт. За ней идет немецкая MAN. Ее показатели выросли по сравнению с прошлым годом на 47%, составив 2,2 тыс. шт..
Самой популярной моделью стал KAMAZ 43118: его продажи за январь-июнь составили 3,2 тыс. единиц. Это на 22,9% превышает результат годичной давности.
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