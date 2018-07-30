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Рынок новых грузовых автомобилей в РФ в I полугодии вырос на 20%
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Рынок новых грузовых автомобилей в РФ в I полугодии вырос на 20% 

Прайм 1 час назад
Фото: Автостат
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2018 года увеличился на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37,9 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
"В первом полугодии 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 37,9 тысячи единиц, что на 20,1% больше, чем годом ранее. При этом в июне рынок вырос на 1,3% — до 6,7 тысячи экземпляров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером рынка грузовиков по-прежнему остается "Камаз", на долю которого по итогам шести месяцев пришлось 31,7% от общего объема. Таких автомобилей было продано 12 тысяч штук, что на 7,3% выше результата годичной давности.
На втором месте располагается ГАЗ, показатель которого составил около 4 тысяч автомобилей (рост на 12,2%). Замыкает первую тройку шведский Volvo с показателем в 3,2 тысячи машин, что превышает показатель прошлого года в 1,5 раза.
В пятерку лидеров также попали шведская Scania, продажи которой увеличились на 38,2%, до 2,7 тысячи штук, и немецкий MAN, таких машин было продано 2,2 тысячи штук (рост в 1,5 раза).
Агентство отмечает, что среди моделей лидирует Kamaz 43118, реализация которой за январь-июнь составила 3,2 тысячи единиц, что на 22,9% выше результата годичной давности.
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