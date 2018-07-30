Появился ТОП-5 изделий от отечественного тюнинга

Эксперты подготовили пятерку автомобилей, к которым приложили свои умения российские мастера тюнинга.

Многие автолюбители знакомы с творениями зарубежных автомобильных мастерских. Однако в России и на бывшем постсоветском пространстве также присутствуют умельцы, которым есть, что показать. Вот пять наглядных примеров.

На первом месте находится автомобиль с необычным названием К1 ATTACK РЫЖАЯ. Данное транспортное средство собрано без использования зарубежных комплектующих и запасных частей.

Дальше идет ничем, казалось бы, не примечательный по наименованию ГАЗ-12 ЗИМ. Однако создан этот автомобиль на основе BMW 745li E66 и имеет большую часть немецкой начинку.

В тройку призеров эксперты поместили ЗИЛ-130. Эта машина вобрала в себя всего понемногу от нескольких автомобилей.