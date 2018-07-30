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Появился ТОП-5 изделий от отечественного тюнинга
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Появился ТОП-5 изделий от отечественного тюнинга 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Эксперты подготовили пятерку автомобилей, к которым приложили свои умения российские мастера тюнинга.
Многие автолюбители знакомы с творениями зарубежных автомобильных мастерских. Однако в России и на бывшем постсоветском пространстве также присутствуют умельцы, которым есть, что показать. Вот пять наглядных примеров.
На первом месте находится автомобиль с необычным названием К1 ATTACK РЫЖАЯ. Данное транспортное средство собрано без использования зарубежных комплектующих и запасных частей.
Дальше идет ничем, казалось бы, не примечательный по наименованию ГАЗ-12 ЗИМ. Однако создан этот автомобиль на основе BMW 745li E66 и имеет большую часть немецкой начинку.
В тройку призеров эксперты поместили ЗИЛ-130. Эта машина вобрала в себя всего понемногу от нескольких автомобилей.
Четвертой специалисты назвали Honda Crosstour, стилизованную под ГАЗ М-20. Наконец, замыкает ТОП-5 «Победа» с двигателем на 8,2 литра и мощностью в 800 лошадиных сил.
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