Умер Серджио Маркионне: чем запомнился босс Fiat Chrysler?

Скоропостижная смерть одного из самых выдающихся управленцев автомобильной промышленности стала поводом вспомнить о том, как много Маркионне сделал для оздоровления итальянского и американского автогигантов.

Серджио Маркионне родился 17 июня 1952 года в Центральной Италии. Когда ему было 13 лет, семья вместе с ним переехала в Торонто (Канада). Так что у будущего топ-менеджера автоиндустрии два гражданства — итальянское и канадское. Он свободно владел тремя языками: родным итальянским, английским и французским. Образование у Маркионне было тоже крайне разносторонним. Дипломы в области философии, юриспруденции и экономики, последний из которых получен в 1985 году.

Начинал свою карьеру Серджио Маркионне далеко от автомобильного сектора. Поработал адвокатом и прокурором в канадской провинции Онтарио, потом на высоких постах отвечал за финансы в компаниях Deloitte Touche, Lawson Mardon Group, Glenex Industries, Acklands Limited, Algroup di Zurigo. С « Фиатом » судьба свела его в 2003 году. Он пришел в компанию в статусе независимого консультанта, но уже год спустя был назначен на пост ее президента. Таким образом, с автомобильной отраслью Маркионне близко познакомился только в возрасте 51 года.

FCA

Итальянский автогигант в те годы испытывал серьезные проблемы. Маркионне приступил к реформам и вывел марку на прибыльный уровень, добавив ей уверенности в собственном положении. Одной из ключевых новинок стал Fiat 500 , модель в стиле неоретро. Сначала, в 2007 году, появился трехдверный хэтчбек. Через два года подоспел кабриолет, а ныне «пятисотые» представляют собой целое семейство. В нем есть компактвэн 500L (выпускается с 2012 года) и кроссовер 500Х (с 2014-го). Машина успешно продается не только у себя на родине, но и по всей Европе. И, кстати, это единственная легковая модель в российской гамме бренда. Все остальные относятся к коммерческому сегменту.

В разгар мирового финансового кризиса 2008-2009 годов Серджио Маркионне принял самое смелое решение на посту главы Fiat. Топ-менеджер компании, едва оправившейся от собственного плачевного состояния, решил выкупить акции американского концерна Chrysler , стоящего на пороге банкротства. За два года фирма сумела погасить все предоставленные правительствами США и Канады займы. Сделка по полному приобретению «Крайслера» заняла пять лет: компания FCA (Fiat Chrysler Automobiles) была образована в 2014 году. В топ крупнейших мировых производителей она пока не пробилась, но, уверены, все еще впереди.

FCA

Впрочем, ситуация в Fiat Chrysler далека от безоблачной. Марка Lancia скоро закроется, в линейке Chrysler осталось всего две модели — 14-летний «трехсотый» и минивэн Pacifica (доступен в России за четыре миллиона рублей), позиции Fiat по-настоящему сильны только в Италии. Но прибыльность и капитализация автогиганта растет, значит, направление развития выбрано верное. Жаль, что в нашей стране присутствие FCA остается чисто номинальным, и компании, судя по всему, неинтересно работать на увеличение продаж.

Но вернемся к Серджио Маркионне. Несмотря на высокий статус, топ-менеджер не любил строгие костюмы и галстуки. Даже на встречах самого высокого уровня (а Маркионне встречался и с Бараком Обамой , и с Дональдом Трампом ) итальянец появлялся в рубашке и надетом поверх свитере. Он работал по 14-16 часов в день, лично вникая во все вопросы и проблемы. Глава FCA прослыл не только трудоголиком, но и одним из самых эффективных антикризисных менеджеров отрасли. Сокращение издержек всегда предполагает непопулярные решения, поэтому неудивительно, что профсоюзы Маркионне невзлюбили. Но в конечном итоге избавление от части рабочих мест лучше, чем полное закрытие компании.

FCA

Серджио Маркионне не боялся признавать ошибки и говорить прямо, что думает. Одно из самых известных его высказываний связано с электрической версией Fiat 500e: «Я надеюсь, что вы его не купите. Потому что каждый раз, когда я его продаю, он стоит мне потери 14 тысяч долларов». Согласитесь, далеко не каждый глава компании прямо призывает не приобретать его продукцию. А электромобиль Fiat был вынужден выпускать в угоду экологам. Маркионне также быстро признал ошибку с выпуском седанов — компактного Dodge Dart и среднеразмерного Chrysler 200 второго поколения. Они просуществовали три и два года соответственно. Потребители делали выбор в пользу кроссоверов.

Еще один успех FCA эпохи Серджио Маркионне — конктракт с разработчиком беспилотников компанией Waymo. Все началось с поставки сотни минивэнов Chrysler Pacifica , а сейчас производитель обязуется сделать для переоборудования в автономные такси уже 62 000 автомобилей. Что еще записал себе в актив Маркионне? Усиление позиций Alfa Romeo с выходом кроссовера Stelvio и седана Giulia, возвращение этой марки на рынок США, повышение рентабельности подразделения Ferrari . Иными словами, улучшения произошли по всем фронтам.