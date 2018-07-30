Умер Серджио Маркионне: чем запомнился босс Fiat Chrysler? 

Скоропостижная смерть одного из самых выдающихся управленцев автомобильной промышленности стала поводом вспомнить о том, как много Маркионне сделал для оздоровления итальянского и американского автогигантов.
Серджио Маркионне родился 17 июня 1952 года в Центральной Италии. Когда ему было 13 лет, семья вместе с ним переехала в Торонто (Канада). Так что у будущего топ-менеджера автоиндустрии два гражданства — итальянское и канадское. Он свободно владел тремя языками: родным итальянским, английским и французским. Образование у Маркионне было тоже крайне разносторонним. Дипломы в области философии, юриспруденции и экономики, последний из которых получен в 1985 году.
Начинал свою карьеру Серджио Маркионне далеко от автомобильного сектора. Поработал адвокатом и прокурором в канадской провинции Онтарио, потом на высоких постах отвечал за финансы в компаниях Deloitte Touche, Lawson Mardon Group, Glenex Industries, Acklands Limited, Algroup di Zurigo. С «Фиатом» судьба свела его в 2003 году. Он пришел в компанию в статусе независимого консультанта, но уже год спустя был назначен на пост ее президента. Таким образом, с автомобильной отраслью Маркионне близко познакомился только в возрасте 51 года.
FCA
Итальянский автогигант в те годы испытывал серьезные проблемы. Маркионне приступил к реформам и вывел марку на прибыльный уровень, добавив ей уверенности в собственном положении. Одной из ключевых новинок стал Fiat 500, модель в стиле неоретро. Сначала, в 2007 году, появился трехдверный хэтчбек. Через два года подоспел кабриолет, а ныне «пятисотые» представляют собой целое семейство. В нем есть компактвэн 500L (выпускается с 2012 года) и кроссовер 500Х (с 2014-го). Машина успешно продается не только у себя на родине, но и по всей Европе. И, кстати, это единственная легковая модель в российской гамме бренда. Все остальные относятся к коммерческому сегменту.
В разгар мирового финансового кризиса 2008-2009 годов Серджио Маркионне принял самое смелое решение на посту главы Fiat. Топ-менеджер компании, едва оправившейся от собственного плачевного состояния, решил выкупить акции американского концерна Chrysler, стоящего на пороге банкротства. За два года фирма сумела погасить все предоставленные правительствами США и Канады займы. Сделка по полному приобретению «Крайслера» заняла пять лет: компания FCA (Fiat Chrysler Automobiles) была образована в 2014 году. В топ крупнейших мировых производителей она пока не пробилась, но, уверены, все еще впереди.
FCA
Впрочем, ситуация в Fiat Chrysler далека от безоблачной. Марка Lancia скоро закроется, в линейке Chrysler осталось всего две модели — 14-летний «трехсотый» и минивэн Pacifica (доступен в России за четыре миллиона рублей), позиции Fiat по-настоящему сильны только в Италии. Но прибыльность и капитализация автогиганта растет, значит, направление развития выбрано верное. Жаль, что в нашей стране присутствие FCA остается чисто номинальным, и компании, судя по всему, неинтересно работать на увеличение продаж.
Но вернемся к Серджио Маркионне. Несмотря на высокий статус, топ-менеджер не любил строгие костюмы и галстуки. Даже на встречах самого высокого уровня (а Маркионне встречался и с Бараком Обамой, и с Дональдом Трампом) итальянец появлялся в рубашке и надетом поверх свитере. Он работал по 14-16 часов в день, лично вникая во все вопросы и проблемы. Глава FCA прослыл не только трудоголиком, но и одним из самых эффективных антикризисных менеджеров отрасли. Сокращение издержек всегда предполагает непопулярные решения, поэтому неудивительно, что профсоюзы Маркионне невзлюбили. Но в конечном итоге избавление от части рабочих мест лучше, чем полное закрытие компании.
FCA
Серджио Маркионне не боялся признавать ошибки и говорить прямо, что думает. Одно из самых известных его высказываний связано с электрической версией Fiat 500e: «Я надеюсь, что вы его не купите. Потому что каждый раз, когда я его продаю, он стоит мне потери 14 тысяч долларов». Согласитесь, далеко не каждый глава компании прямо призывает не приобретать его продукцию. А электромобиль Fiat был вынужден выпускать в угоду экологам. Маркионне также быстро признал ошибку с выпуском седанов — компактного Dodge Dart и среднеразмерного Chrysler 200 второго поколения. Они просуществовали три и два года соответственно. Потребители делали выбор в пользу кроссоверов.
Еще один успех FCA эпохи Серджио Маркионне — конктракт с разработчиком беспилотников компанией Waymo. Все началось с поставки сотни минивэнов Chrysler Pacifica, а сейчас производитель обязуется сделать для переоборудования в автономные такси уже 62 000 автомобилей. Что еще записал себе в актив Маркионне? Усиление позиций Alfa Romeo с выходом кроссовера Stelvio и седана Giulia, возвращение этой марки на рынок США, повышение рентабельности подразделения Ferrari. Иными словами, улучшения произошли по всем фронтам.
25 июля 2018 года Серджио Маркионне скоропостижно скончался в клинике в швейцарском Цюрихе. Это произошло через несколько дней после плановой операции на плече в результате неожиданных осложнений. Босс FCA впал в кому. Врачи объявили происходящие с его здоровьем процессы необратимыми. За три дня до смерти Маркионне совет директоров Fiat Chrysler, зная истинное положение дел, экстренно сменил руководителя. Новым главой гиганта стал Майк Мэнли, до этого возглавлявший бренды Jeep и Ram. В Ferrari на смену Маркионне пришел Луи Камильери, прежде руководивший Philip Morris International. Сам Маркионне собирался покинуть свой пост в 2019 году, но жизнь распорядилась иначе.