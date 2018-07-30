ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КОЛЕСА BMW.

Оригинальные летние колеса BMW  это первоклассная комбинация колесных дисков и летних шин, идеально адаптированных к Вашему BMW. При их разработке учитываются все индивидуальные особенности шасси и тормозной системы каждой модели BMW. Вот почему на летней дороге Вам обеспечена превосходная динамика, управляемость и безопасность.

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