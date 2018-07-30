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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КОЛЕСА BMW.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КОЛЕСА BMW. 

Wroom.ru 44 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Оригинальные летние колеса BMW  это первоклассная комбинация колесных дисков и летних шин, идеально адаптированных к Вашему BMW. При их разработке учитываются все индивидуальные особенности шасси и тормозной системы каждой модели BMW. Вот почему на летней дороге Вам обеспечена превосходная динамика, управляемость и безопасность.
Узнайте прямо сейчас, какие колеса подойдут именно Вашему BMW: +7 (495) 745-11-11  С заботой о Вас и Вашем BMW  БорисХоф
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