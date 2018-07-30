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Обновленный Foton Tunland выйдет на российский рынок до конца 2018 года
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Обновленный Foton Tunland выйдет на российский рынок до конца 2018 года 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
Компания Foton Motor объявляет о подготовке к выводу на рынок и локализации обновленной модели Foton Tunland. В настоящее время ведутся работы по сертификации новой модели, формированию списка доступных для России комплектаций и подготовке производства популярного пикапа. Обновленная модель доступна в Китае в 12 комплектациях по цене от 88 800 до 127 000 юаней. Foton Tunland может быть с задним и полным приводом, механической и автоматической коробкой передач, с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с., а также дизелем Cummins мощностью 163 л.с. Оба мотора соответствует экологическим нормам Euro-5. Прорабатывается вариант установки нового дизельного двигателя D01 на автомобили российского производства.
Обновленный автомобиль получил новое оформление передней части кузова, новую оптику, бамперы, светодиодные ходовые огни, расширители колесных арок из неокрашенного пластика, новый дизайн колесных дисков и зеркала. В салоне появилась новая передняя панель, унифицированная со старшей моделью Sauvana, новый блок климат-контроля и мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и навигацией.
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