В Сети «рассекретили» внешний вид новой Lada Granta

Съемки рестайлинговой модели в кузове «лифтбек», по «вазовской» традиции, прошли в Красной Поляне.

Пользователи «Интернет» из сообщества « Lada Granta FL клуб» распространили фотографии и видеоролики с изображениями новой Lada Granta в кузове «лифтбек» без какого-либо камуфляжа.

Ярко-красный автомобиль внешне выполнен в едином ключе с Lada Vesta , от старого кузова мало что осталось, разве что крышка багажника.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ в июле прекратит выпуск Lada Kalina , Priora и Granta: их место на конвейере займут обновленные модели. Их премьера намечена на конец августа: автомобили покажут на московском автосалоне.

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Публикация от lada_granta_fl (@lada_granta_fl)

29 Июл 2018 в 8:44 PDT