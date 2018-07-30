В Сети «рассекретили» внешний вид новой Lada Granta 

Съемки рестайлинговой модели в кузове «лифтбек», по «вазовской» традиции, прошли в Красной Поляне.
Пользователи «Интернет» из сообщества «Lada Granta FL клуб» распространили фотографии и видеоролики с изображениями новой Lada Granta в кузове «лифтбек» без какого-либо камуфляжа.
Ярко-красный автомобиль внешне выполнен в едином ключе с Lada Vesta, от старого кузова мало что осталось, разве что крышка багажника.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ в июле прекратит выпуск Lada Kalina, Priora и Granta: их место на конвейере займут обновленные модели. Их премьера намечена на конец августа: автомобили покажут на московском автосалоне.
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Публикация от lada_granta_fl (@lada_granta_fl)
29 Июл 2018 в 8:44 PDT