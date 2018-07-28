Названы самые доступные автомодели на российском авторынке

Традиционно рейтинг самых доступных автомоделей российского авторынка возглавляют отечественные марки.

Лидерство по прежнему за автомоделью Lada Granta . Ценник такого автомобиля от 409900 рублей. На второй позиции автомодель Lada Priora с ценником от 424900 рублей.

Номер три в списке доступных автомоделей — Lada Granta (лифтбэк). Цена вопроса — 434900 рублей.

На четвертой строке — Brilliance H230 в кузове седан (от 459900 руб.). Замыкает пятерку отечественная Lada Kalina (хэтчбек) с ценником от 660600 рублей.

Также кроме вышеобозначенных автомоделей к рейтингу недорогих автомоделей примкнули: Datsun on-DO (от 461000 руб.), легкий внедорожник Lada 4x4 (от 469900 руб.), Lada Kalina (от 475 200 руб.), а также хэтчбек Ravon R2 (от 489000 руб.) и седан FAW Oley (от 491000 руб.).

Стоит отметить, что выше перечислены актуальные цены. А за последние пару лет некоторые автомодели в силу подорожания, покинули данный список.