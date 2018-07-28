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Названы самые доступные автомодели на российском авторынке
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Названы самые доступные автомодели на российском авторынке 

Car.ru 28 июля 2018
Фото: Car.ru
Традиционно рейтинг самых доступных автомоделей российского авторынка возглавляют отечественные марки.
Лидерство по прежнему за автомоделью Lada Granta. Ценник такого автомобиля от 409900 рублей. На второй позиции автомодель Lada Priora с ценником от 424900 рублей.
Номер три в списке доступных автомоделей — Lada Granta (лифтбэк). Цена вопроса — 434900 рублей.
На четвертой строке — Brilliance H230 в кузове седан (от 459900 руб.). Замыкает пятерку отечественная Lada Kalina (хэтчбек) с ценником от 660600 рублей.
Также кроме вышеобозначенных автомоделей к рейтингу недорогих автомоделей примкнули: Datsun on-DO (от 461000 руб.), легкий внедорожник Lada 4x4 (от 469900 руб.), Lada Kalina (от 475 200 руб.), а также хэтчбек Ravon R2 (от 489000 руб.) и седан FAW Oley (от 491000 руб.).
Стоит отметить, что выше перечислены актуальные цены. А за последние пару лет некоторые автомодели в силу подорожания, покинули данный список.
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