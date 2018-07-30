Peugeot 308 GTi готов составить конкуренцию VW Golf R 

Теперь настроенный Peugeot 308 GTi от Clemens Motorsport готов соперничать с Volkswagen Golf GTI и Hyundai i30 N.
Французский тюнер, специализирующийся на модернизации транспортных средств от Peugeot, Citroen и DS, предлагает три различных уровня обновления для автомобиля. Первый из них предлагает отдачу в 290 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. В свою очередь второй уровень позволяет 1,6-литровому бензиновому двигателю с турбонаддувом производит 303 лошадиных силы и 380 Нм крутящего момента. Это достигается путем установки нового оборудования, разработанного компанией Clemens Motorsport. И последнее обновление — уровень 3, который за обеспечивает 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Этого достаточно чтобы развивать 0-100 км/ч за 4,6 секунды. В общем в ряд обновлений входят отличительные 20-дюймовые колесные диски, обернутые в шины 235/35, улучшенная выхлопная система из нержавеющей стали, замененные воздухозаборники и установленный воздушный фильтр.