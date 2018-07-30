Jaguar определился с ценой на электрический I-Pace

Британская марка Jaguar выпустила серийный «дальнобойный» электромобиль одной из первых в мире, опередив всех основных конкурентов. Но гораздо больше удивляет тот факт, что инновационная модель официально продается в России. Цены на нее уже известны.

Российским покупателям Jaguar I-Pace обойдется в 5 825 000, 6 281 000 или 6 768 000 рублей в зависимости от комплектации (S, SE или HSE соответственно). Богато оснащенная версия First Edition потянет на 7 353 000 рублей. Для сравнения: ввезенный частным порядком кроссовер Tesla Model X будет стоить в нашей стране как минимум девять миллионов рублей.

Два 200-сильных электромотора Jaguar I-Pace разгоняют машину до сотни за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Аккумуляторов емкостью 90 кВт*ч хватает на 480 километров пробега. Полная зарядка от бытовой сети займет около десяти часов. Конкуренты от большой немецкой тройки только готовятся выйти на рынок.