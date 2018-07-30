Ещё
Jaguar определился с ценой на электрический I-Pace
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar определился с ценой на электрический I-Pace 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Британская марка Jaguar выпустила серийный «дальнобойный» электромобиль одной из первых в мире, опередив всех основных конкурентов. Но гораздо больше удивляет тот факт, что инновационная модель официально продается в России. Цены на нее уже известны.
Российским покупателям Jaguar I-Pace обойдется в 5 825 000, 6 281 000 или 6 768 000 рублей в зависимости от комплектации (S, SE или HSE соответственно). Богато оснащенная версия First Edition потянет на 7 353 000 рублей. Для сравнения: ввезенный частным порядком кроссовер Tesla Model X будет стоить в нашей стране как минимум девять миллионов рублей.
Два 200-сильных электромотора Jaguar I-Pace разгоняют машину до сотни за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Аккумуляторов емкостью 90 кВт*ч хватает на 480 километров пробега. Полная зарядка от бытовой сети займет около десяти часов. Конкуренты от большой немецкой тройки только готовятся выйти на рынок.
CarClub: последние новости
Умер Серджио Маркионне: чем запомнился босс Fiat Chrysler? Lada переходит на «безвтыковые» двигатели Эксперты проанализировали сроки владения машинами разных марок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке230
Запаска с секретом
Россия вошла в топ-10 стран по дешевизне бензина4
Иномарка переехала троих детей на пляже50
Названы самые опасные дороги в России
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение