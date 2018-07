Porsche в Шанхае представил новый Macan 

Отличительной особенностью нового Macan является трехмерная светодиодная полоса между задними фонарями, выполненная в характерной стилистике Porsche . Светодиодная техника в будущем будет серийно использоваться и для передних фар. Самыми заметными нововведениями в салоне являются 11-дюймовый сенсорный дисплей новой коммуникационной системы Porsche Communication Management (PCM), новое расположение и дизайн дефлекторов, а также известное по 911-му спортивное рулевое колесо GT. В стандартной комплектации система PCM обеспечивает доступ к новым цифровым функциям, таким как интеллектуальное голосовое управление и серийная онлайн-навигация. Расширен ассортимент комфортного оснащения, куда теперь среди прочего входят ассистент движения в пробках, ионизатор воздуха и обогрев лобового стекла. Благодаря целенаправленным изменениям в экстерьере новый Macan получил еще более спортивный и современный вид. Во многих деталях угадываются гены эталона спортивного автомобиля Porsche 911 и 918 Spyder. Ключевую роль играет светотехника: новый Macan оборудован светодиодными фарами в стандартной комплектации. При желании высококачественную систему головного света с трехмерными модулями можно дополнить опцией динамического освещения Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), которая адаптирует светораспределение к условиям движения. Передняя часть кузова Macan была детально переработана и теперь выглядит еще более широкой. Полностью обновлена задняя часть кузова, основываясь на лаконичном дизайне предыдущей модели. Здесь добавлен такой типичный элемент дизайна Porsche, как разделенная на три части трехмерная светодиодная полоса между задними фонарями. Принадлежность к марке Porsche подчеркивают стоп-сигналы в фирменном четырехточечном исполнении. Своеобразным связующим звеном с «девятьсот одиннадцатым» в салоне нового Macan выступает опциональное спортивное рулевое колесо GT. Кроме того, теперь и в Macan в качестве части опционального пакета Sport Chrono доступен интегрированный в рулевое колесо переключатель режимов движения с кнопкой Sport Response. Компания Porsche расширила список комфортных опций, добавив в него, в частности, обогрев лобового стекла и ионизатор для улучшения качества воздуха в салоне. Благодаря новым цветам кузова Miami Blue, Mamba Green Metallic, Dolomite Silver Metallic и Crayon, а также новым компонентам отделки интерьера, клиент теперь получает больше возможностей для оформления Macan в зависимости от индивидуальных предпочтений. Вместе с обновлением Macan Porsche расширяет ассортимент систем помощи водителю. Так, новый ассистент движения в пробках, включая адаптивный круиз-контроль, позволяет более комфортно и расслабленно ехать в скоростном диапазоне до 60 км/ч. Система может не только разгонять и затормаживать автомобиль в частично автоматизированном режиме, но и выполняет необходимые подруливания при движении в пробке или в медленном потоке транспорта. Благодаря новой коммуникационной системе Porsche Communication Management (PCM) Macan теперь предлагает широкие сетевые возможности и многочисленные цифровые функции. Сенсорный дисплей формата Full-HD над типичной для Porsche наклонной центральной консолью имеет увеличенный размер (с 7 до 11 дюймов) и гармонично вписывается в новый дизайн передней панели. Так же, как в Panamera и Cayenne, пользовательский интерфейс информационно-развлекательной системы можно индивидуально оформить при помощи заранее заданных блоков. Дефлекторы системы кондиционирования тоже получили новое оформление и теперь размещены под центральным дисплеем. Все модели Macan оснащены модулем Connect Plus и предлагают полную сетевую интеграцию в базовой комплектации. В результате пользователю доступны такие цифровые функции и сервисы, как интеллектуальная система голосового управления Voice Pilot или система информирования о дорожном движении в режиме реального времени, являющаяся частью стандартной онлайн-навигации. Одним из центральных элементов при этом является подключение к облачной платформе Here Cloud с самой актуальной информацией о трафике на основе данных, поступающих от других автомобилей. Новое приложение Offroad Precision предлагает пользователю возможность зафиксировать свой опыт эксплуатации Macan на пересеченной местности и проанализировать его. Статус самого спортивного автомобиля в сегменте компактных SUV новый Macan подкрепляет благодаря оптимизированной ходовой части. Точная настройка обеспечивает автомобилю более нейтральные ходовые качества при сохранении курсовой устойчивости и повышенном комфорте. Macan по-прежнему выступает в необычной для сегмента SUV комплектации с разноразмерными шинами на передней и задней осях. Как и у спортивных автомобилей Porsche, это позволяет оптимально реализовать преимущества интеллектуальной системы полного привода Porsche Traction Management (PTM) в области динамики движения. Новые шины с улучшенными эксплуатационными характеристиками обеспечивают еще более высокую поперечную динамику для большего удовольствия от вождения. А новые 20— и 21-дюймовые диски расширяют возможности для индивидуализации. Macan — это настоящая история успеха. Типичная для Porsche динамика на любой местности в сочетании с высокой практичностью в повседневной эксплуатации сразу впечатлила клиентов: с 2014 года компания Porsche передала более 350 000 экземпляров Macan. Особенно популярна модель на крупнейшем китайском рынке (более 100 000 проданных автомобилей), где компания Porsche впервые показала обновленный компактный внедорожник. Представленная в Шанхае модель будет предлагаться исключительно на китайском рынке. Другие модели и рынки последуют в течение года.