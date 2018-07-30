Genesis оказался привлекательнее Porsche

В 2007 году, когда состоялась презентация концепта Genesis, он вызвал немалый интерес и даже определенное восхищение. Однако кто тогда мог предположить, что седан станет родоначальником люксового подразделения Hyundai и даже будет претендовать на первое место в рейтинге J. D. Power. Однако в 2018 году именно так и произошло. По последним данным разведки, Genesis занял первое место в исследовании J. D. Power 2018 Automotive Performance, Execution и Layout. Это анализ того, как покупатели оценивают свои автомобили в первые 90 дней после покупки, в частности, дизайн, опции, комплектации и динамические характеристики. В исследовании фигурировали более 90 различных автомобилей в 10 категориях и впервые в истории Genesis находится на первом месте в списке, опередив Porsche, который был первым 13 лет подряд. Учитывая, что Genesis всего второй год выступает в качестве самостоятельного бренда, это великолепное достижение. Исследование показало меньшее количество проблем и высокое качество как основные факторы, определившие победу Genesis. Следом за Genesis и Porsche в пятерку лучших брендов рейтинга попали BMW, Lincoln и Mercedes-Benz. В рейтинге также фигурируют бренды Dodge, Jeep, Toyota и Mitsubishi — их отметили за самый явный прогресс автомобилей. В массовом сегменте первые строчки заняли Chevrolet и GMC (все же это США). Кстати, J. D. Power недавно признали Genesis, а также бренды Hyundai и KIA как имеющие наименьшее количество проблем среди новых автомобилей.