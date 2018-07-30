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Новый BMW X5 впервые показан в России
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Новый BMW X5 впервые показан в России 

TopGearRussia.ru 31 минуту назад
Фото: TopGearRussia.ru
Гости вечера смогли первыми в России увидеть самую ожидаемую новинку года, которая дебютирует на российском рынке позднее в ноябре. Новое поколение BMW X5 отличается еще большей динамичностью и универсальностью благодаря новым двигателям и системам шасси. SAV получил новый восьмицилиндровый двигатель V8 в версии BMW X5 xDrive50i, а также — впервые для модели BMW X — пневмоподвеску передней и задней оси, интегральное активное рулевое управление и специальное внедорожное оснащение. Широкий набор современных систем помощи водителю, а также система индивидуальной настройки дисплея и приборной панели BMW Live Cockpit Professional, дебютирующая в этой модели, доступны уже в стандартной комплектации. Отличительными чертами дизайна BMW X5 стали большие решетки радиатора, объединенные в единый элемент, а также линии сгиба на боковой части автомобиля и объемные светодиодные фонари сзади. Кроме того, автомобиль стал длиннее и шире предшественника. Еще более внушительный и просторный, он создает впечатление надежности и уверенности на дороге. В России автомобиль поступит в продажу 24 ноября 2018 года по цене от 4 590 000 рублей. С самого начала будут доступны четыре версии новинки — X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, а также спортивная модель линейки M Performance — X5 M50d. Рекомендованные розничные цены на базовые модификации представлены в таблице ниже: Модель Цена, руб. BMW X5 xDrive30d 4 590 000 BMW X5 xDrive40i 4 760 000 BMW X5 xDrive50i 5 440 000 BMW X5 M50d 5 590 000
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