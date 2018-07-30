Новый Audi Q3: технологичный атлет 

Нынешнее поколение Audi Q3 уже довольно старое. Оно появилось аж в 2011 году, что по нынешним меркам фактически прошлый век. Немудрено, что сегодня был представлен новый кроссовер, который должен не просто стать обновленной версией старого, а достойно выйти на рынок, потеснив конкурента от Mercedes. Новый Audi Q3 стал более спортивным, получил новые технологии и радует разнообразием силовых агрегатов. Детали дизайна уже знакомы нам по актуальной модельной линейке бренда. Больше спортивности, широкие арки, а в профиль ощущение, что это уменьшенный флагман Q8. Q3 выглядит еще более спортивно благодаря выразительной восьмиугольной решетке радиатора Singleframe с вертикальными планками, а также крупным воздухозаборникам. Головная оптика похожа на увеличенные фары от нового A3 Sportback. Покупатели смогут выбирать между 17, 18 или 20-дюймовыми дисками. Новый Audi Q3 подрос, получив дополнительные 9,65 сантиметров в длину и 7,6 сантиметров к колесной базе. Естественно, это не могло не отразиться положительно на грузовом отсеке и просторе для пассажиров. Багажник, например, теперь предлагает от 530 до 1 525 литров пространства в зависимости от положения задних сидений. На момент выхода на рынок для Audi Q3 будут предлагаться четыре варианта двигателей: три бензиновых и один дизельный, в сочетании с передним или полным приводом quattro. Указанные двигатели развивают мощность в диапазоне 150–230 л. с. Для нового Audi Q3 доступны четырехцилиндровые силовые агрегаты, оснащенные системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом. На выбор клиентам предложат шестиступенчатую механическую коробку передач или семиступенчатую S tronic. В зависимости от условий вождения, состояния дороги или собственных предпочтений водитель может корректировать характеристики Audi Q3 с помощью системы Audi drive select, выбирая один из шести профилей движения: от комфортного до экономичного и подчеркнуто спортивного. Система также корректирует настройки доступной в качестве опции адаптивной подвески с функцией контроля демпфирования. В ней используются датчики, отслеживающие перемещения всех колес, а также продольные и поперечные ускорения, и корректирующие характеристики амортизаторов с учетом этих данных. Это улучшает динамику и повышает уровень комфорта. В качестве альтернативы предлагается спортивная подвеска (стандартное оснащение с пакетом внешней отделки S line) с более жесткими настройками пружин/амортизаторов и рулевым управлением с переменным передаточным отношением, которое изменяется в зависимости от увеличения угла поворота рулевого колеса и скорости движения. Дизайн интерьера — это заслуга Q8. Конечно, у Q3 нет сдвоенных дисплеев на центральной консоли, однако нечто подобное все же присутствует. В стандартную комплектацию входит цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, управление которой осуществляется с помощью многофункционального рулевого колеса. При заказе топовой информационно-развлекательной системы MMI Navigation plus автомобиль оснащается виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit, предлагающей множество дополнительных функций. В состав системы также входит сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма. Продажи обновленного кроссовера Audi Q3 в Европе начнутся в ноябре этого года. Цены и комплектации будут опубликованы ближе к старту продаж.