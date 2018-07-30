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Новый Hyundai Tucson готовится к выходу на российский рынок
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Новый Hyundai Tucson готовится к выходу на российский рынок 

TopGearRussia.ru 31 минуту назад
Фото: TopGearRussia.ru
Компания Hyundai сообщает, что обновленный кроссовер Hyundai Tucson выйдет на российский рынок в августе. Обновленный Tucson обладает привлекательным дизайном и богатым набором опций. Модель агрегатируется бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2.0 л и мощным турбированным мотором объемом 1.6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией. Модель также претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера и интерьера. Во внешнем облике обновленного Tucson выделяется передняя часть — каскадная решетка радиатора в фирменном стиле Hyundai, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары в новом исполнении. Модель является одной из самых популярных в линейке SUV бренда Hyundai — только за первое полугодие в России было продано более 10 000 автомобилей Tucson.
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