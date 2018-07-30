Skoda Superb получил награду Auto Test Winner 2018 

В выпуске 3/2018 журнала Auto Test Skoda Superb с двигателем 2.0 TDI (150 л.с.) одержал безоговорочную победу над конкурентами, заработав в сумме 641 балл. Элегантная модель завоевала золотую медаль не только среди конкурентов в своем классе, но и среди всех зарубежных автомобилей, испытанных немецким изданием за последние двенадцать месяцев. Эксперты журнала высоко оценили «просторный салон» и «удобную информационно-развлекательную систему»: «Skoda является лидером в своем классе. Это большой практичный автомобиль, который отличается особым комфортом и прекрасной управляемостью». «Мы очень рады получить эту награду за нашу флагманскую модель Skoda Superb, уникальные качества которой заслужили высокую оценку экспертов», — прокомментировал Стефан Н. Квери, руководитель департамента продаж Skoda Auto Deutschland GmbH во время церемонии награждения в Кельне. С 2008 года издание Auto Test присуждает призы лучшим моделям, которые были протестированы экспертами за год. Жюри конкурса испытывает порядка 500 автомобилей всех классов в год, проезжая более миллиона километров на тестовых трассах. В сравнительных испытаниях качество автомобиля и его технические характеристики играют такую же важную роль, как цена при вторичной продаже, стоимость владения, расходы на дополнительные опции, а также уровень безопасности. Skoda не в первый раз получает эту престижную награду. В 2014 и 2015 году Skoda Octavia Combi побеждала в категории «зарубежные автомобили». В 2016 году аналогичный результат продемонстрировал Skoda Superb Combi а в 2017 году он занял второе место, уступив другой модели чешского бренда — внедорожнику Skoda Kodiaq.