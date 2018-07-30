Mercedes представил седан A-Class 

С виду может показаться, что это новый Mercedes-Benz CLA. Но нет. Конечно, CLA будет, причем новый, но не сейчас. А сейчас мир наконец-то увидел новый седан A-Class, который еще в апреле представили на Пекинском автосалоне, правда, для локального китайского рынка и с удлиненной базой, но все же. И вот новинка добралась и до Европы. Вообще, официально его название Mercedes A-Class Sedan. Однако, наверняка, в некоторых странах Старого Света, где любят быть не как все, его назовут Saloon. Да не проблема. Главное — у него имеются четыре двери и багажник. Почему в Китае представили удлиненную версию? Да все просто — китайцы, несмотря на свой небольшой средний рост, предпочитают простор на задних сидениях. И готовы за это платить. В наших широтах с этим все как-то проще, да и с деньгами народ поприжимистей, поэтому прежде, чем показать официальную версию седана для всего остального мира, Mercedes укоротил его колесную базу на 60 миллиметров. Двигатели, да и все, что расположено до задних стоек — это чистой воды A-Class хэтчбек, который разобран по полочкам уже довольно давно. Со старта седан будет доступен с 1,3-литровым бензиновым двигателем A200 (161 л.с. и 250 Нм) и 1,5-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем A180d (114 л.с. и 260 Нм). У обоих вариантов — передний привод и семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. Кстати, Mercedes утверждает, что A-Class Sedan — самый аэродинамически совершенный не только в своем классе, но и среди всех серийных автомобилей. С чего? Новый Alpine A110 имеет коэффициент сопротивления 0,31. Седан A-Class — 0,22. Чем ниже, тем лучше (естественно). В салоне — все тот же двойной экран приборной панели и новой информационно-развлекательной системы MBUX и все тот же хетчбек A-Class.