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Кроссовер Aston Martin DBX появится в 2019 году
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Кроссовер Aston Martin DBX появится в 2019 году 

TopGearRussia.ru 32 минуты назад
Фото: TopGearRussia.ru
Aston Martin объявил о том, что первый кроссовер компании пойдет в производство в конце следующего года, после завершения строительства нового завода в Сент Атане, в Южном Уэльсе. Недавно совет директоров провел свое первое заседание на новом объекте, в состав которого вошли три ангара, ранее принадлежавших Министерству Обороны. Монтаж ангаров уже начался и после его завершения в конце 2019 года, здесь будут собирать новый кроссовер. На новом заводе будет 750 новых рабочих мест, причем 150 человек уже приняты на работу. По предварительной информации, кроссовер будет называться Varekai — это с цыганского наречия значит где угодно — достаточно подходящее название для проходимого автомобиля.
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