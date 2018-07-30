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Smart ForTwo и AMG GT R соединили в единый автомобиль
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Smart ForTwo и AMG GT R соединили в единый автомобиль 

Auto.Today 26 минут назад
Фото: Auto.Today
Если бы Smart ForTwo и Mercedes-AMG GT R совместили между собой, это бы выглядело, примерно, как на следующем изображении.
Конечно, фотография, появившаяся в сети, не является официальной и представляет собой рендер, разработанный Фелипе Гуццо. Немецкий производитель не планирует реализовывать нечто подобное, поэтому снимок относится к разряду «что, если» и носит исключительно ознакомительный характер. При этом он позволяет продемонстрировать как бы мог выглядеть автомобиль, использующий зеленую отделку кузова, решетку Panamericana, передний бампер, более широкие колесные диски от GT R и компактную городскую модель Smart ForTwo. В реальности, те, кто хочет иметь более индивидуальный ForTwo, оформляют заказ на серию Brabus. Доступная также для ForFour, она предлагает более агрессивный дизайн, спортивные сидения, обернутые кожей Наппа, модернизированную приборную панель и небольшие улучшения мощности. Если быть точнее, конечная отдача настроенного автомобиля составляет 109 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента (на 20% больше, нежели у базовой модели). Чего вполне достаточно, чтобы достигать 0-100 км/ч менее чем за 9,5 секунды и развивать до 180 километров в час.
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