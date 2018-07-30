Транспортный налог 2018: свежие новости 

После последних пересчетов, уведомление на оплату транспортного сбора в 540000 рублей получил владелец автомобиля Bugatti. Это уже не первое такое уведомление. По прошлому отчетному году, автовладелец дорогостоящего авто уже оплачивал схожую сумму.
Представители ФНС сообщили, что обсуждаемая модель является самой мощной из зарегистрированных в России машин.
Точно наименование автомодели и ее технические характеристики не приводятся. Вероятнее всего — это Bugatti Veyron 16.4 Super Sport.
Силовой агрегат такой машины реализован восьмилитровым мотором на 1200 л.с. Разгон до отметки 100 км/ч такая автомодель берет за 2,5 секунды. Максимум скорости зафиксирован на отметке 431 км/ч.
Как сообщалось ранее, действие повышающих коэффициентов на автомобили стоимостью свыше 3000000 рублей введены с 2014 года.
Диапазон составляет от 1,1 до 3. Список конкретных автомоделей постоянно обновляется минпромторгом.