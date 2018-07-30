Транспортный налог 2018: свежие новости

После последних пересчетов, уведомление на оплату транспортного сбора в 540000 рублей получил владелец автомобиля Bugatti . Это уже не первое такое уведомление. По прошлому отчетному году, автовладелец дорогостоящего авто уже оплачивал схожую сумму.

Представители ФНС сообщили, что обсуждаемая модель является самой мощной из зарегистрированных в России машин.

Точно наименование автомодели и ее технические характеристики не приводятся. Вероятнее всего — это Bugatti Veyron 16.4 Super Sport.

Силовой агрегат такой машины реализован восьмилитровым мотором на 1200 л.с. Разгон до отметки 100 км/ч такая автомодель берет за 2,5 секунды. Максимум скорости зафиксирован на отметке 431 км/ч.

Как сообщалось ранее, действие повышающих коэффициентов на автомобили стоимостью свыше 3000000 рублей введены с 2014 года.