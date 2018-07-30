ТОП-25 моделей авторынка Европы: два Volkswagen в первой тройке

14 0 0 Иконой европейского рынка можно назвать Volkswagen Golf , поскольку он уже 44 года является лидером рейтинга продаж и опережает ближайшего преследователя более чем на 40%. В июне было продано 49 564 таких автомобиля (-2,6%), а за первые шесть месяцев 2018 года — 291 520 единиц (+6,4%), информирует focus2move.

На втором месте еще одна знаковая для европейского рынка модель — Renault Clio с 44 122 (+4,8%) и 207 114 (+2,6%) проданными машинами, соответственно. Замыкает тройку еще один представитель Volkswagen — продажи более компактной по сравнению с Golf модели Polo в июне выросли на 7,3% и составили 42 972 штуки, а в январе-июне снизились на 1,4% — до 203 247 машин.

ТОП-25 моделей европейского рынка в январе-июне 2018 года:

Место

Модель

Продажи в январе-июне 2018 года (штук)

Продажи в июне 2018 года (штук)

Разница с январем-июнем 2017 года

Разница с июнем 2017 года

1 Volkswagen Golf

291 520 49 564 +6,4%

-2,6%

2 Renault Clio

207 114 44 122 +2,6%

+4,8%

203 247 42 972 -1,4%

+7,3%

162 180 27 154 -1,4%

+13,1%

5 Volkswagen Tiguan

159 529 31 098 +8,9%

+34,4%

156 455 25 970 +1,0%

+0,7%

146 174 25 390 +8,2%

+8,1%

135 736 22 496 +1,5%

-6,5%

133 282 19 016 -2,8%

-25,6%

123 196 22 063 -1,6%

120 582 26 604 +7,3%

+13,8%

120 482 22 855 -14,9%

0,0%

119 858 23 120 +6,3%

+4,2%

113 345 19 306 +16,8%

+18,0%

113 179 21 008 +10,6%

+10,3%

Skoda Octavia

В июне большой рост продемонстрировал кроссовер Volkswagen Tiguan — на 34,4% — до 31 098 автомобилей, а за шесть месяцев 2018 года было продано 159 529 кроссов, что на 8,9% превышает прошлогодний результат. Приблизительно такого же уровня динамику показал Dacia Duster (+30,6%). Более скромные результаты у Toyota Yaris и Peugeot 3008 (+18% и +17%, соответственно). В первом полугодии 2018-го наибольший рост зафиксирован у Peugeot 3008 и Dacia Duster (29,2% и 26,1%, соответственно).

Место

Модель

Продажи в январе-июне 2018 года (штук)

Продажи в июне 2018 года (штук)

Разница с январем-июнем 2017 года

Разница с июнем 2017 года

16 Peugeot 3008

112 883 21 532 +29,2%

+17,0%

17 Dacia Duster

103 882 19 836 +26,1%

+30,6%

100 066 18 632 -5,1%

+5,7%

99 603 20 919 -10,4%

-10,1%

97 559 16 905 -1,5%

-4,3%

96 516 17 013 -4,1%

+0,8%

95 280 15 629 +11,1%

-2,3%

94 694 14 945 -15,5%

-16,5%

24 Opel Astra

94 283 16 921 -34,6%

-34,9%

90 317 17 902 -3,9%

+6,7%

Ford Focus

Наихудшие результаты в январе-июне 2018 года у Opel Astra (-34,6%), Fiat Panda (-15,5%) и замыкает тройку еще одна модель Opel — Corsa (-14,9%). Антигерои июня: снова Astra (-34,9%), вторым идет Ford Focus (-25,6%) и замыкает тройку Fiat Panda (-16,5%).

Dacia Duster

Кстати, недавно мы рассказывали о продажах новых легковых автомобилей на рынке Германии, у которого самая большая доля в Европейском рынке. Там наблюдается тотальное доминирование Volkswagen.

По материалам: www.kolesa.ru