ТОП-25 моделей авторынка Европы: два Volkswagen в первой тройке 

14 0 0 Иконой европейского рынка можно назвать Volkswagen Golf, поскольку он уже 44 года является лидером рейтинга продаж и опережает ближайшего преследователя более чем на 40%. В июне было продано 49 564 таких автомобиля (-2,6%), а за первые шесть месяцев 2018 года — 291 520 единиц (+6,4%), информирует focus2move.
Renault Clio
На втором месте еще одна знаковая для европейского рынка модель — Renault Clio с 44 122 (+4,8%) и 207 114 (+2,6%) проданными машинами, соответственно. Замыкает тройку еще один представитель Volkswagen — продажи более компактной по сравнению с Golf модели Polo в июне выросли на 7,3% и составили 42 972 штуки, а в январе-июне снизились на 1,4% — до 203 247 машин.
ТОП-25 моделей европейского рынка в январе-июне 2018 года:
Место
Модель
Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
Продажи в июне 2018 года (штук)
Разница с январем-июнем 2017 года
Разница с июнем 2017 года
1 Volkswagen Golf
291 520 49 564 +6,4%
-2,6%
2 Renault Clio
207 114 44 122 +2,6%
+4,8%
203 247 42 972 -1,4%
+7,3%
162 180 27 154 -1,4%
+13,1%
5 Volkswagen Tiguan
159 529 31 098 +8,9%
+34,4%
6 Nissan Qashqai
156 455 25 970 +1,0%
+0,7%
146 174 25 390 +8,2%
+8,1%
135 736 22 496 +1,5%
-6,5%
133 282 19 016 -2,8%
-25,6%
10 Citroen C3
123 196 22 063 -1,6%
+7,8 11 Renault Captur
120 582 26 604 +7,3%
+13,8%
12 Opel Corsa
120 482 22 855 -14,9%
0,0%
119 858 23 120 +6,3%
+4,2%
14 Toyota Yaris
113 345 19 306 +16,8%
+18,0%
113 179 21 008 +10,6%
+10,3%
Skoda Octavia
В июне большой рост продемонстрировал кроссовер Volkswagen Tiguan — на 34,4% — до 31 098 автомобилей, а за шесть месяцев 2018 года было продано 159 529 кроссов, что на 8,9% превышает прошлогодний результат. Приблизительно такого же уровня динамику показал Dacia Duster (+30,6%). Более скромные результаты у Toyota Yaris и Peugeot 3008 (+18% и +17%, соответственно). В первом полугодии 2018-го наибольший рост зафиксирован у Peugeot 3008 и Dacia Duster (29,2% и 26,1%, соответственно).
Место
Модель
Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
Продажи в июне 2018 года (штук)
Разница с январем-июнем 2017 года
Разница с июнем 2017 года
16 Peugeot 3008
112 883 21 532 +29,2%
+17,0%
17 Dacia Duster
103 882 19 836 +26,1%
+30,6%
18 Peugeot 2008
100 066 18 632 -5,1%
+5,7%
99 603 20 919 -10,4%
-10,1%
20 Skoda Fabia
97 559 16 905 -1,5%
-4,3%
21 Fiat 500
96 516 17 013 -4,1%
+0,8%
22 Ford Kuga
95 280 15 629 +11,1%
-2,3%
23 Fiat Panda
94 694 14 945 -15,5%
-16,5%
24 Opel Astra
94 283 16 921 -34,6%
-34,9%
25 Peugeot 308
90 317 17 902 -3,9%
+6,7%
Ford Focus
Наихудшие результаты в январе-июне 2018 года у Opel Astra (-34,6%), Fiat Panda (-15,5%) и замыкает тройку еще одна модель Opel — Corsa (-14,9%). Антигерои июня: снова Astra (-34,9%), вторым идет Ford Focus (-25,6%) и замыкает тройку Fiat Panda (-16,5%).
Dacia Duster
Кстати, недавно мы рассказывали о продажах новых легковых автомобилей на рынке Германии, у которого самая большая доля в Европейском рынке. Там наблюдается тотальное доминирование Volkswagen.
По материалам: www.kolesa.ru