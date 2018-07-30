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ТОП-25 моделей авторынка Европы: два Volkswagen в первой тройке
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ТОП-25 моделей авторынка Европы: два Volkswagen в первой тройке 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
14  0  0  Иконой европейского рынка можно назвать Volkswagen Golf, поскольку он уже 44 года является лидером рейтинга продаж и опережает ближайшего преследователя более чем на 40%. В июне было продано 49 564 таких автомобиля (-2,6%), а за первые шесть месяцев 2018 года — 291 520 единиц (+6,4%), информирует focus2move.
Renault Clio
На втором месте еще одна знаковая для европейского рынка модель — Renault Clio с 44 122 (+4,8%) и 207 114 (+2,6%) проданными машинами, соответственно. Замыкает тройку еще один представитель Volkswagen — продажи более компактной по сравнению с Golf модели Polo в июне выросли на 7,3% и составили 42 972 штуки, а в январе-июне снизились на 1,4% — до 203 247 машин.
Volkswagen Tiguan
ТОП-25 моделей европейского рынка в январе-июне 2018 года:
Место
Модель
Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
Продажи в июне 2018 года (штук)
Разница с январем-июнем 2017 года
Разница с июнем 2017 года
1  Volkswagen Golf
291 520  49 564  +6,4%
-2,6%
2  Renault Clio
207 114  44 122  +2,6%
+4,8%
Volkswagen Polo
203 247  42 972  -1,4%
+7,3%
Ford Fiesta
162 180  27 154  -1,4%
+13,1%
5  Volkswagen Tiguan
159 529  31 098  +8,9%
+34,4%
Nissan Qashqai
156 455  25 970  +1,0%
+0,7%
Skoda Octavia
146 174  25 390  +8,2%
+8,1%
Peugeot 208
135 736  22 496  +1,5%
-6,5%
Ford Focus
133 282  19 016  -2,8%
-25,6%
10  Citroen C3
123 196  22 063  -1,6%
+7,8  11  Renault Captur
120 582  26 604  +7,3%
+13,8%
12  Opel Corsa
120 482  22 855  -14,9%
0,0%
13  Dacia Sandero
119 858  23 120  +6,3%
+4,2%
14  Toyota Yaris
113 345  19 306  +16,8%
+18,0%
15  Volkswagen Passat
113 179  21 008  +10,6%
+10,3%
Skoda Octavia
В июне большой рост продемонстрировал кроссовер Volkswagen Tiguan — на 34,4% — до 31 098 автомобилей, а за шесть месяцев 2018 года было продано 159 529 кроссов, что на 8,9% превышает прошлогодний результат. Приблизительно такого же уровня динамику показал Dacia Duster (+30,6%). Более скромные результаты у Toyota Yaris и Peugeot 3008 (+18% и +17%, соответственно). В первом полугодии 2018-го наибольший рост зафиксирован у Peugeot 3008 и Dacia Duster (29,2% и 26,1%, соответственно).
Opel Astra
Место
Модель
Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
Продажи в июне 2018 года (штук)
Разница с январем-июнем 2017 года
Разница с июнем 2017 года
16  Peugeot 3008
112 883  21 532  +29,2%
+17,0%
17  Dacia Duster
103 882  19 836  +26,1%
+30,6%
18  Peugeot 2008
100 066  18 632  -5,1%
+5,7%
19  Renault Megane
99 603  20 919  -10,4%
-10,1%
20  Skoda Fabia
97 559  16 905  -1,5%
-4,3%
21  Fiat 500
96 516  17 013  -4,1%
+0,8%
22  Ford Kuga
95 280  15 629  +11,1%
-2,3%
23  Fiat Panda
94 694  14 945  -15,5%
-16,5%
24  Opel Astra
94 283  16 921  -34,6%
-34,9%
25  Peugeot 308
90 317  17 902  -3,9%
+6,7%
Ford Focus
Наихудшие результаты в январе-июне 2018 года у Opel Astra (-34,6%), Fiat Panda (-15,5%) и замыкает тройку еще одна модель Opel — Corsa (-14,9%). Антигерои июня: снова Astra (-34,9%), вторым идет Ford Focus (-25,6%) и замыкает тройку Fiat Panda (-16,5%).
Dacia Duster
Кстати, недавно мы рассказывали о продажах новых легковых автомобилей на рынке Германии, у которого самая большая доля в Европейском рынке. Там наблюдается тотальное доминирование Volkswagen.
По материалам: www.kolesa.ru
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