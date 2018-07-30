В Китае дан старт продаж удлиненного Volkswagen T-Roc

Представители немецкого автобренда Volkswagen сообщают о стартовавшем на китайском авторынке предложении приобрести разработанный специально для местных автолюбителей вариант автомодели T-Roc с удлиненной колесной базой.

Габаритные размеры автоновинки составляют:

длина — 4,32 метра;

ширина — 1,82 метра;

высота — 1,58 метра;

колесная база — 2,68 метра.

Машина идет с фирменной полноприводной системой 4Motion. А силовой агрегат реализован 1,4-литровым турбомотором на 150 л.с. Трансмиссия представлена семиступенчатой роботизированной коробкой DSG7.

Из оснащения можно отметить улучшенную систему безопасности, реализованную системой предотвращения столкновений и десятью защитными подушками. Также в автоновинке имеется цифровая панель приборов, климатический контроль, обновленная головная оптика и панорамная крыша с люком на электроуправлении.

Восемь предложенных на китайском авторынке модификаций обсуждаемой автомодели по цене от 138900 до 199900 юаней (в рублях — около 1282000/1845000).