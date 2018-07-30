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В Китае дан старт продаж удлиненного Volkswagen T-Roc
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В Китае дан старт продаж удлиненного Volkswagen T-Roc 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Представители немецкого автобренда Volkswagen сообщают о стартовавшем на китайском авторынке предложении приобрести разработанный специально для местных автолюбителей вариант автомодели T-Roc с удлиненной колесной базой.
Габаритные размеры автоновинки составляют:
длина — 4,32 метра;
ширина — 1,82 метра;
высота — 1,58 метра;
колесная база — 2,68 метра.
Машина идет с фирменной полноприводной системой 4Motion. А силовой агрегат реализован 1,4-литровым турбомотором на 150 л.с. Трансмиссия представлена семиступенчатой роботизированной коробкой DSG7.
Из оснащения можно отметить улучшенную систему безопасности, реализованную системой предотвращения столкновений и десятью защитными подушками. Также в автоновинке имеется цифровая панель приборов, климатический контроль, обновленная головная оптика и панорамная крыша с люком на электроуправлении.
Восемь предложенных на китайском авторынке модификаций обсуждаемой автомодели по цене от 138900 до 199900 юаней (в рублях — около 1282000/1845000).
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