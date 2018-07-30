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Дизельная Honda Civic впервые будет предлагаться с автоматической трансмиссией
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Дизельная Honda Civic впервые будет предлагаться с автоматической трансмиссией 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
До недавнего времени новости о том, что компактный автомобиль, такой как Honda Civic, будет в европейской версии оснащаться дизельным двигателем и автоматической коробкой передач, не были чем-то грандиозным.
Более ужесточенные требования к вредным выбросам, которые вступают в силу этой осенью, заставили практически всех производителей поменять стратегию. В результате они были вынуждены либо отменить реализацию некоторых дизельных транспортных средств, либо полостью отказаться от таких новинок и завершить выпуск существующих моделей. Нововведения повлияли далеко не на все корпорации, и, например, Honda заявила о новой дизельной версии Civic. Автомобиль, предназначающийся для европейского рынка, сочетает в себе 1,6-литровый дизельный агрегат i-DTEC и десятиступенчатую автоматическую коробку передач. Это обеспечивает средний расход топлива 4,1 литра на 100 км и следующие показатели выбросов СО2: 108 г/км для седана и 109 г/км для хэтчбека (согласно NEDC). Также подобное оснащение должно предоставить отдачу Honda Civic в 120 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента; и разгон 0-100 км/ч за 11 секунд с максимально скоростью в 200 километров в час.
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