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Хочу «трёх братьев»: президент Toyota рассказал о спортивной линейке
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Хочу «трёх братьев»: президент Toyota рассказал о спортивной линейке 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Toyota последнее время «зациклена» на новой Supra, но это может быть не единственный спортивный автомобиль в модельной линейке компании.
Президент компании «Тойота» Тецуя Тада в недавнем интервью намекнул, что он рассматривает возможность выпуска ещё одного спортивного автомобиля. Как объяснил Тада, у них всегда было великое желание иметь в линейке спортивных моделей «троих братьев». Тада, продолжал говорить, не забыл отметить что GT86 — это «средний брат», а Supra — «старший брат». Соответственно, не помешал бы и младшенький.
Отметим, что таким бы дополнением мог стать серийный последователь концепт-кара S-FR. Шоу-кар на Токийском автосалоне 2015 года представили. В нём инженеры попытались сделать следующее: объединить лёгкую конструкцию с классическим дизайном, передним расположением двигателя и задним приводом.
Так как S-FR был концептуальным авто, далёким от серии, «Тойота» много о нём не рассказывала. Знаем толь о том, что машина оснащалась шестиступенчатой механической коробкой передач.
Позднее Toyota показала S-FR Racing, которая выглядит потенциально отличным конкурентом для Mazda MX-5 Cup.
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