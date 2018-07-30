КАМАЗ перейдет на топливные системы отечественного производства

В 2019 году большинство двигателей в грузовиках «КАМАЗ» будут оснащаться новой топливной аппаратурой производства Алтайского завода прецизионных изделий. Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии запуска первой очереди серийного производства топливных систем Altay Common Rail System для двигателей на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ). Символический старт новой производственной линии дал первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — исполнительный директор Юрий Герасимов . Ударом тяжелого молота он отчеканил памятную монету, которую передали полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло на память об историческом событии.

В ходе мероприятия Юрий Герасимов рассказал, что уже в следующем году большинство двигателей в грузовиках «КАМАЗ» будут оснащаться новой алтайской топливной аппаратурой. «Мы давно сотрудничаем с АЗПИ, который зарекомендовал себя как надежный партнер. Запуск нового производства на барнаульском предприятии для КАМАЗа тоже очень важен, — подчеркнул Юрий Герасимов. — Думаю, что примерно 70% моторов на нашем производстве будет оснащаться насосами Altay Common Rail System. Сейчас уже опытные промышленные партии мы оснащаем этой системой, они прошли испытания и получили положительное заключение. Надеюсь, что мы полностью перейдем на продукцию АЗПИ в тех моделях двигателей, для которых эта система предназначена». Также исполнительный директор КАМАЗа напомнил, что в 2019 году компания выпустит новый автомобиль поколения «К-5».

«Это совместный проект с концерном Daimler . У автомобиля будет новый двигатель — рядная «шестерка», который будет производиться полностью на базе КАМАЗа и оснащаться топливной системой Altay Common Rail System, — пояснил Юрий Герасимов. — Мы в России перешли с 2018 года на стандарт двигателей «Евро-5», а насосы АЗПИ обеспечивают стандарт «Евро-5» и «Евро-6»».

По словам Юрия Герасимова, эффект от подобных инновационных импортозамещающих проектов, какой реализует АЗПИ, трудно переоценить. «Для нас это, прежде всего, независимость от внешних поставщиков. Ну, и, конечно, снижение себестоимости производства за счет того, что российская топливная аппаратура на 30% дешевле импортной. Это позволит нам успешно конкурировать на рынке грузовых автомобилей, — отметил он. — Думаю, что и вторая очередь производственной линии по выпуску топливных систем Altay Common Rail System на АЗПИ будет работать для наших проектов».

Общая стоимость нового проекта АЗПИ составила 600 млн рублей. Продукция алтайского предприятия будет поставляться на заводы российских производителей дизельных двигателей экологических классов «Евро-5» и «Евро-6», в том числе и на КАМАЗ. В России, кроме АЗПИ, никто не выпускает полнокомплектную топливную аппаратуру. Сейчас около 98% российского рынка топливных систем занимает продукция иностранных компаний.