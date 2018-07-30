Ещё
Кроссовер D80 пополнил линейку бюджетного суббренда FAW Junpai
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер D80 пополнил линейку бюджетного суббренда FAW Junpai 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
«Паркетник» предложат с новым турбированным двигателем. Полный привод модели не положен.
Под брендом Junpai (также известен как Junpal) концерн FAW выпускает относительно недорогие модели: в иерархии марок, принадлежащих китайскому автогиганту, он находится под Besturn и Senia. В салонах «поднебесных» дилеров пока представлен только один кроссовер Junpai — компактный «паркетник» D60. До конца текущего года в Поднебесной стартуют продажи второго SUV — более крупного D80. Фотографии нового кросса распространило местное издание Autohome.
Длина FAW Junpai D80 составляет 4 500 мм, что на 270 мм больше, чем у D60. Ширина новинки равна 1 835 мм (+70 мм по сравнению с «шестидесятым»), высота — 1 700 мм (+64 мм), колесная база — 2 700 мм (+143 мм). Спереди у D80 — стойки McPherson, сзади — торсионная балка.
На фото: FAW Junpai D80  На старте продаж кроссовер будет доступен с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.2 мощностью 143 л.с. (204 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом». Позже должна появиться еще полностью электрическая версия, но данных о ее «начинке» пока нет. У «младшего» FAW Junpai D60 другие моторы — бензиновые «атмосферники» 1.5 и 1.8 мощностью 113 и 139 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с 5КВП, второй укомплектован 6АКП. Привод и у D60, и у D80 — только передний.
В списке оборудования «восьмидесятого» значатся: система предотвращения фронтального столкновения, системы контроля давления в шинах и предупреждения о выходе занимаемой полосы движения, климат-контроль, панорамный люк в крыше, система бесключевого доступна и кнопка запуска двигателя, камера заднего вида.
Цена D80 пока не объявлена, но известно, что новинка окажется дороже D60. Последний кросс в Поднебесной сегодня стоит от 56 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 525 000 рублей по актуальному курсу.
На фото: обновленный FAW Junpai D60. Рестайлинг кросс претерпел в прошлом году, в 2018-м эта модель ожидается в РФ  На данный момент нет информации о планах FAW продавать D80 в других странах. А вот D60 скоро должен появиться и у нас — ранее российский офис концерна объявил о том, что этот «паркетник» доберется до нашей страны уже в этом году. Предполагается, что в России «младший» кросс предложат со 106-сильным двигателем 1.5.
Напомним, в 2018-м линейка Junpai пополнилась еще двумя новинками — седаном A50 и кросс-универсалом CX65. Эти модели за пределами китайского рынка продавать пока не планируют.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
«Восьмерка» BMW будет стоить в России от 6,6 миллиона рублей ТОП-25 моделей авторынка Европы: два Volkswagen в первой тройке Mercedes-AMG C 63 S от G-Power: апгрейд мощности до 600 л.с.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы пять самых надежных внедорожников
Раритетный советский лимузин продается за 25 млн рублей1
Названа дата премьеры Bugatti Divo
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке230
В Австрии построили 1325-сильный карбоновый гиперкар
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение