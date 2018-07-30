Кроссовер D80 пополнил линейку бюджетного суббренда FAW Junpai

«Паркетник» предложат с новым турбированным двигателем. Полный привод модели не положен.

Под брендом Junpai (также известен как Junpal) концерн FAW выпускает относительно недорогие модели: в иерархии марок, принадлежащих китайскому автогиганту, он находится под Besturn и Senia. В салонах «поднебесных» дилеров пока представлен только один кроссовер Junpai — компактный «паркетник» D60. До конца текущего года в Поднебесной стартуют продажи второго SUV — более крупного D80. Фотографии нового кросса распространило местное издание Autohome.

Длина FAW Junpai D80 составляет 4 500 мм, что на 270 мм больше, чем у D60. Ширина новинки равна 1 835 мм (+70 мм по сравнению с «шестидесятым»), высота — 1 700 мм (+64 мм), колесная база — 2 700 мм (+143 мм). Спереди у D80 — стойки McPherson, сзади — торсионная балка.

На фото: FAW Junpai D80 На старте продаж кроссовер будет доступен с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.2 мощностью 143 л.с. (204 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом». Позже должна появиться еще полностью электрическая версия, но данных о ее «начинке» пока нет. У «младшего» FAW Junpai D60 другие моторы — бензиновые «атмосферники» 1.5 и 1.8 мощностью 113 и 139 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с 5КВП, второй укомплектован 6АКП. Привод и у D60, и у D80 — только передний.

В списке оборудования «восьмидесятого» значатся: система предотвращения фронтального столкновения, системы контроля давления в шинах и предупреждения о выходе занимаемой полосы движения, климат-контроль, панорамный люк в крыше, система бесключевого доступна и кнопка запуска двигателя, камера заднего вида.

Цена D80 пока не объявлена, но известно, что новинка окажется дороже D60. Последний кросс в Поднебесной сегодня стоит от 56 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 525 000 рублей по актуальному курсу.

На фото: обновленный FAW Junpai D60. Рестайлинг кросс претерпел в прошлом году, в 2018-м эта модель ожидается в РФ На данный момент нет информации о планах FAW продавать D80 в других странах. А вот D60 скоро должен появиться и у нас — ранее российский офис концерна объявил о том, что этот «паркетник» доберется до нашей страны уже в этом году. Предполагается, что в России «младший» кросс предложат со 106-сильным двигателем 1.5.

Напомним, в 2018-м линейка Junpai пополнилась еще двумя новинками — седаном A50 и кросс-универсалом CX65. Эти модели за пределами китайского рынка продавать пока не планируют.

По материалам: www.kolesa.ru