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Премьера Mercedes-Benz EQ C состоится 4 сентября
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Премьера Mercedes-Benz EQ C состоится 4 сентября 

TopGearRussia.ru 54 минуты назад
Фото: TopGearRussia.ru
EQC — это первый электрический кроссовер Mercedes-Benz, который должен стать локомотивом продаж для этого сегмента премиального бренда. Официальных спецификаций пока нет, но мы знаем, что двухмоторный, полноприводный кроссовер будет разгоняться до сотни менее, чем за 5 секунд и иметь запас хода не менее 400 километров. Концепт модели был оснащен 70 кВт-ной аккумуляторной батареей, а пара электродвигателей выдавали мощность в 400 л.с. Первое появление на публике электрического кроссовера от Mercedes-Benz состоится во время @me Convention в Стокгольме, Швеция, 4 сентября. Мировая премьера должна состояться осенью на Парижском автосалоне.
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