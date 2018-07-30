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Самая дорогая «Супра» стоит 2 миллиона долларов. Но купить ее нельзя
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Самая дорогая «Супра» стоит 2 миллиона долларов. Но купить ее нельзя 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Постройка прототипа GR Supra Racing Concept обошлась «Тойоте» в два миллиона долларов (125 миллионов рублей). На сегодняшний день — это одна из самых дорогих модификаций спорткара. При этом концепт существует в единственном экземпляре и не предназначен для продажи. Об этом со ссылкой на PR-менеджера марки сообщает издание Motoring.
Купе GR Supra Racing Concept дебютировало весной на автосалоне в Женеве. Особенностью машины стал кузов и аэродинамические элементы, практически полностью изготовленные из композитных материалов.
В июле, одновременно с предсерийным прототипом дорожной модели, состоялась презентации «Супры» для гоночной серии NASCAR. Cо следующего года такие машины будут выступать в дивизионе Xfinity Series, а публичный дебют NASCAR-версии спорткара состоится 16 февраля в Дейтоне.
Дорожная Toyota Supra, которая разделит платформу с BMW Z4 нового поколения, получит трехлитровый шестицилиндровый двигатель мощностью 340 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Предполагается, что «сотню» такая машина сможет набирать за 4,5 секунды. Базовым мотором для спорткара станет двухлитровая «четверка», отдача которой составит 265 лошадиных сил.
В январе аукционный дом BH Auction выставил на торги уникальную Toyota Supra с 1000-сильным пятилитровым двигателем V12 от седана Toyota Century c двумя турбонагнетателями HKS и специально разработанным впускным коллектором. Ориентировочная цена спорткара составила 107 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей).
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