Составлен топ-10 самых популярных в Европе автомобилей 

Составлен топ-десять самых популярных легковых автомобилей на европейском рынке.
Рейтинг составили специалисты Focus2Move, собрав и проанализировав сведения о самых популярных среди европейцев машинах по итогам первого полугодия 2018 года.
На десятом месте топа находится Citroen C3. Немного обогнал его по продажам Ford Focus, однако только в июне падение продаж этой модели составило сразу 25 процентов. Эксперты связывают это со сменой поколений этой машины.
Шестое, седьмое и восьмое места соответственно занимают Nissan Qashqai, Skoda Octavia и Peugeot 208. Пятое место сохранил Volkswagen Tiguan. На четвертом месте сейчас находится Ford Fiesta.
Тройку лидеров замыкает хетчбэк Volkswagen Polo. На втором месте — французский компакт Renault Clio. Абсолютным лидером, как и раньше, стал Volkswagen Golf. За первое полугодие он разошелся в количестве 291,5 тысяч экземпляров.