Составлен топ-10 самых популярных в Европе автомобилей

Составлен топ-десять самых популярных легковых автомобилей на европейском рынке.

Рейтинг составили специалисты Focus2Move, собрав и проанализировав сведения о самых популярных среди европейцев машинах по итогам первого полугодия 2018 года.