Посвежевший седан Peugeot 408 снова засветился на фото

У «четырехдверки» Peugeot второй генерации изменили дизайн экстерьера. Ожидается, что линейка моторов у модели осталась прежней.

В России и странах Южной Америки сегодня продают седан Peugeot 408 первого поколения, построенный на базе предыдущего хэтча Peugeot 308 : в основе обеих моделей лежит платформа PF2. В Китае же еще в 2014-м появилась «четырехдверка» второй генерации, созданная на «тележке» EMP2 (на этой платформе базируется и последний 308-й). А скоро на «поднебесный» рынок выйдет рестайлинговый седан. Первые фото посвежевшей модели внесли в базу министерства промышленности КНР весной 2018-го, теперь же появились свежие «живые» снимки, их распространили местные СМИ.

На фото: обновленный Peugeot 408 второго поколения, версия для Китая

Китайский Peugept 408 получил новые бамперы и радиаторную решетку, модернизированные фары и другой капот. Задние фонари тоже поменяли — в них появились вертикальные вставки, как у кроссоверов французского бренда. Плюс был расширена палитра цветов кузова — добавлена синяя эмаль. Салон же, по предварительным данным, не тронули, разве что сенсорный экран мультимедиа-системы стал больше.

Ожидается, что Peugeot 408 предложат с прежними бензиновыми моторами: в Китае дореформенный седан доступен с «атмосферником» 1.8 (139 л.с., 172 Нм), турбированными 1.2 THP (136 л.с., 230 Нм) и 1.6 THP (167 л.с., 245 Нм). Все двигатели сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», для первых двух моторов еще предусмотрена пятиступенчатая «механика».

Рестайлинговый седан, вероятно, выйдет на китайский рынок в ближайшее время. Цена пока неизвестна. Дореформенная «четырехдверка» стоит от 129 700 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 198 000 рублей по актуальному курсу. Отметим, 408-й три года подряд становился самой популярной моделью Peugeot в Китае (с 2015 по 2017 гг.), при этом по итогам 2017-го продажи «четырехдверки» сократились почти вдвое: 56 735 реализованных седанов против 100 156 единиц в 2016-м.

В России с прошлого года представлен Peugeot 408, обновленный по подобию южноамериканской версии модели. Производство «четырехдверки» для нашего рынка налажено на калужском заводе «ПСМА Рус» (для Китая модель выпускают на местном СП PSA и Dongfeng). У нас седан можно купить с «атмосферником» 1.6 (115 л.с., 150 Нм), турбодвигателем 1.6 THP (150 л.с., 240 Нм) и дизелем 1.6 HDi (114 л.с., 270 Нм). Базовый бензиновый мотор работает в паре с 5КВП или 6АКП, «турбочетверка» сочетается только с «автоматом», а дизель комплектуется 6КВП. Цена — от 979 000 рублей.

В России Peugeot 408 тоже долгое время был бестселлером марки (1 496 реализованных в 2017-м машин), но затем седан уступил импортному кроссоверу Peugeot 308 нового поколения (поставляется из Франции). Например, в январе-июне 2018-го у нас продано 295 «четырехдверок», тогда как «паркетник» за тот же период разошелся по РФ тиражом в 856 экземпляров. Седан второго поколения в России продавать пока не планируют.

По материалам: www.kolesa.ru