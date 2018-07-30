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Ford собирается выпустить новый кроссовер и пикап
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Ford собирается выпустить новый кроссовер и пикап 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Не так давно стало известно о том, что американский автомобильный производитель собирается выпустить свой паркетник модели Kuga. Изюминкой машины станет наличие гибридной силовой установки под капотом.
Как сообщает источник, в основу новой модификации машины должна лечь платформа С2. Презентация транспорта четвертого поколения проходила в середине весны текущего года и стала одним из самых значимых событий производителя.
Кроме того, теперь известно о том, что компания планирует пополнить модельный ряд новым пикапом с несущим кузовом. Скорее всего, эта модификация получит распространение только на рынке Латинской Америки и, возможно, Старого света. Также, вероятно, что пикап доберётся и до Соединённых Штатов.
Пока что достоверно неизвестно, какое именно маркетинговое имя получит пикап. Некоторые полагают, что модель будет называться Courier. А вот когда именно новинка выйдет на рынок — пока неясно. Всё будет зависеть от того, какие действия предпримет нынешний президент США, ведь сборку будут проводить на мексиканской производственной площадке.
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