Ford собирается выпустить новый кроссовер и пикап

Не так давно стало известно о том, что американский автомобильный производитель собирается выпустить свой паркетник модели Kuga. Изюминкой машины станет наличие гибридной силовой установки под капотом.

Как сообщает источник, в основу новой модификации машины должна лечь платформа С2. Презентация транспорта четвертого поколения проходила в середине весны текущего года и стала одним из самых значимых событий производителя.

Кроме того, теперь известно о том, что компания планирует пополнить модельный ряд новым пикапом с несущим кузовом. Скорее всего, эта модификация получит распространение только на рынке Латинской Америки и, возможно, Старого света. Также, вероятно, что пикап доберётся и до Соединённых Штатов.

Пока что достоверно неизвестно, какое именно маркетинговое имя получит пикап. Некоторые полагают, что модель будет называться Courier. А вот когда именно новинка выйдет на рынок — пока неясно. Всё будет зависеть от того, какие действия предпримет нынешний президент США, ведь сборку будут проводить на мексиканской производственной площадке.