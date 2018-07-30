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Китайский бестселлер в сентябре доберется до России
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Китайский бестселлер в сентябре доберется до России 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания FAW получила одобрение типа транспортного средства на кроссовер D60 в России. Соответствующий документ появился в базе Росстандарта. Старт продаж модели намечен на сентябрь, а публичный дебют состоится на Московском автосалоне в конце августа.
Отметим, что ОТТС на этот автомобиль компания получила еще и 18 мая 2018 года. Но обновленный сертификат имеет некоторые отличия. Мощность 1,5-литрового мотора поднята с 99 до 106 л. с., а крутящий момент со 135 Нм до 141 Нм. Механическая пятиступенчатая коробка передач Aisin получила новые передаточные числа, что могло сказаться на мощности мотора.
В России FAW D60 получит дисковые тормоза как спереди, так и сзади — на китайском рынке доступна лишь версия с барабанными тормозами сзади.
Пополнился и список оборудования модели: к кондиционеру, переднему ESP, подушкам безопасности водителя и переднего пассажира, наружным зеркалам заднего вида с электроприводом прибавились электронная система стабилизации и обязательная система вызова экстренных служб. Читайте статью на QutoЧитайте также:Определены самые популярные автомобили с пробегом в РФВ Россию едет бюджетный мощный пикап из КазахстанаОпределены 10 самых популярных кроссоверов в России
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