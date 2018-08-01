Как сделать, чтобы мошки не прилипали к лобовому стеклу

Насекомые, размазанные по лобовому стеклу, не такая уж и мелочь. Даже после своей гибели летающие твари способны доставлять неудобства автомобилистам.

Те, кто ездят в вечернее время по загородным трассам, отлично знают, во что превращается передняя часть автомобиля. Разные летающие создания со стуком и хрустом встречаются с "лобовиком", а высыхая, отмываются с трудом. Во время дождя "тела" размазываются стеклоочистителями, оставляя разводы. А если погибших много, то впору говорить об ухудшении обзорности и угрозе безопасности движения. В общем, то еще удовольствие.

Тема борьбы с насекомыми поднимается на многих автомобильных форумах. Частенько советуют установить дефлектор капота, известный как "мухобойка" — он направляет набегающий поток воздуха вверх и по легенде должен помогать уносить мошек, комаров и прочую нечисть подальше от лобового стекла. Но есть они не на все модели автомобилей, да и не каждый владелец согласится вешать на капот подобное "украшение". В конце концов даже без него можно вернуть обзор и эстетичный вид.

Некоторые бывалые автомобилисты перед поездкой советуют натереть стекло каким-нибудь составом с антибликовым или антидождевым, то есть, водоотталкивающим назначением. Как правило эти средства работают, хотя в отдельных случаях пользователи жалуются на брак. Учитывая многообразие составов, рекомендуем почитать отзывы о конкретной модели, дабы не потратить деньги впустую. Есть варианты покруче, например, химия-нанопокрытие. Вот выдержка из описания к одному препарату отечественного производства: "Вода, скатываясь с поверхности автостекла, препятствует скоплению пыли, грязи и останков мошек. Повышает срок эксплуатации стекол и дворников. Эффект самоочищения виден уже на скорости от 20 км/ч. Имеет длительный срок действия (до шести месяцев со времени нанесения или 20 тыс. км пробега). Имеет антибликовые свойства". Этот и ему подобные составы годятся на роль борьбы с насекомыми — образуют тончайшую пленку, позволяющую без затруднений смывать их останки со стекла.

Впрочем, это лишь половина (а, может, и вовсе треть) дела. Важно, чтобы в бачке для омывающей жидкости была не обычная вода, от которой проку немного и не зимняя "незамерзайка", а именно летний моющий состав, который удаляет жир и все то, что характерно для теплого периода. Один из вариантов — концентрат для разведения с водой в определенной пропорции, либо шампунь, который также смешивают с водой. Нам встречались флаконы, позволяющие получить до 50 л моющего вещества.

Дворники и правильная работа с ними — еще одно слагаемое в успешной борьбе с насекомыми. Желательно, чтобы стеклоочистители были не старые и работоспособные, а не те, что размазывают влагу по стеклу, но не удаляют ее. Брызгайте на стекло "химией" и включайте дворники, когда "тело" летающей твари еще можно смыть, а не спустя несколько дней, когда надо ехать на мойку.

Затягивать с удалением высохших следов не стоит. Если вы находитесь за городом и поблизости нет мойки, то можно сделать все самому. Для очистки кузова иногда советуют WD-40, но использовать знаменитую "химию" в случае со стеклами не рекомендуется — она достаточно маслянистая и отмыть ее будет непросто. В автомагазинах есть выбор средств для окон, так что с этим проблемы нет. У вас и этого не наблюдается? Подойдет вода с жидким мылом. Распылите состав и дайте ему впитаться минут 10. Затем сотрите, а если мошки успели "прикипеть", воспользуйтесь мягкой губкой. Затем смойте водой и вытрите насухо.

Стекло рано или поздно отмоется, никуда не денется. Капот, бампер и крылья, собравшие множество насекомых, тоже, но здесь есть риск испортить лакокрасочное покрытие, ежели оттирать с усердием. Особенно тяжело приходится владельцам белых автомобилей, на которых виден каждый комарик.

Выбор будет трудным в силу впечатляющего разнообразия разных химических средств, также борющихся с битумом, птичьим пометом, смолой и древесными почками. Помните, что в одном случае состав не поможет справиться с основательно засохшими насекомыми, а в других осилит задачу. Здесь рекомендация простая — читайте отзывы или тесты специализированных изданий. От себя добавим, что следы можно попробовать убрать, используя старый народный лайфхак, — теплой водой, тряпкой и моющим раствором. А лучше попытаться все это безобразие предотвратить! Для этого достаточно взять обыкновенный шампунь, причем необязательно автомобильный, но и… человеческий. Главное, чтобы он был прозрачный. Нанесите его мягкой губкой на "проблемные" участки кузова, которые наиболее подвержены атаке насекомых — капот, бампер, корпуса зеркал заднего вида и стойки — и дайте высохнуть. Теперь летающие твари будут прилипать к защитной пленке, которая легко смоется.