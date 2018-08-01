Новый мегамост России закончился тупиком

Триллиона не нашлось: новая дорога в Сочи кончилась тупиком

Минтрансе назвали нецелесообразной реконструкцию дороги Джубга-Сочи. Проект, оценивающийся в астрономическую сумму свыше 1,6 трлн рублей, оказался слишком дорогим и, к тому же, трудновыполнимым технически. При этом в министерстве оговорились, что такое положение вещей сложилось лишь «в настоящее время», а значит от идеи строительства самой дорогой дороги в России полностью не отказались.

Минтранс отреагировал на публикацию СМИ о проекте новой трассы Джубга-Сочи стоимостью в 1,2 трлн рублей, что во много раз превышает цену строительства даже такого сверхзатратного проекта, как Крымский мост (227 млрд рублей).

По данным «Ведомостей», разработанный в Росавтодоре проект формально называется реконструкцией существующей трассы, но на практике предполагается строительство на месте серпантина новой четырехполосной магистрали протяженностью почти 120 километров с расчетной максимальной скоростью движения 120 км/ч. В материале отмечалось, что окончательное решение о реализации проекта будет вынесено после оценки других инфраструктурных проектов, которые также находятся на рассмотрении.

После того, как на публикацию обратили внимание многие СМИ, в Минтрансе были вынуждены сделать специальное заявление, в котором отчасти подтвердили данные о наличии подобных планов, но весьма четко обозначили перспективы данного проекта.

«Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга-Сочи (А-147) прорабатывались в Министерстве транспорта и Росавтодоре. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это чрезвычайно капиталоемкий проект. В нынешних ценах его реализация оценивается не менее чем в 1,6 трлн рублей. Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны.

В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — говорится в сообщении министерства.

Стоит отметить, что А-147 — это единственная трасса, которая соединяет Сочи с другими регионами России. Ближайшая к городу-курорту альтернатива появляется уже в Туапсе, где автомобилисты могут выбирать, по какому маршруту ехать дальше. Ежегодно по трассе проезжает примерно 8 млн транспортных средств, и в летний период здесь нередко скапливаются огромные пробки. Наиболее сложный участок — в районе Джугбы, где ситуацию из год в год осложняет постоянный ремонт дорожного покрытия. Из-за этого А-147 водители порой проезжают не за четыре часа, а за десять и даже более.

«Идея состоит в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», — приводит «Ведомости» слова одного из федеральных чиновников.

Согласно проекту, новая трасса пройдет в обход населенных пунктов, что позволит повысить сократить количество ДТП.

Предполагается, что в случае реализации проекта его планируется разделить на четыре этапа: обход Туапсе будет стоить примерно 199 млрд рублей (предполагается построить десять мостов и семь тоннелей), обход Сочи — 180 млрд рублей (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское обойдется в 130 млрд рублей (восемь мостов и четыре тоннеля), а также необходимо построить еще 80 км соединительных участков за 700-800 млрд рублей.

Ранее замглавы Росавтодора Игорь Астахов заявлял, что реконструкция трассы может начаться в 2019 году, однако других подробностей о проекте он раскрывать не стал. «Ведомости», ссылаясь на осведомленный источник, сообщили, что региональный бюджет не собирается софинансировать дорогу. Власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства. Проект заинтересовал компании Аркадия Ротенберга Юрия Рейльяна , однако представители бизнесменов не стали комментировать эту информацию.

Не исключено, что прямым конкурентом проекта новой дороги в Сочи является проект строительства моста на Сахалин.