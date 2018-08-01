Тюрьма за серый техосмотр: кому грозит срок

В правительстве готовятся радикально ужесточить ответственность за нарушение правил проведения техосмотра. За «серые» диагностические карты планируется ввести уголовную ответственность, для неуполномоченных экспертов может появится административная ответственность, а не прошедших процедуру техосмотра водителей ждут новые штрафы. При этом эксперты «Газеты.Ru» не уверены, что какие-либо изменения в системе техосмотра вообще необходимы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проекты изменения процедуры техосмотра, разработанные в Минэкономразвития и предполагающие внесение необходимых поправок в КоАП, УК и закон «О техническом осмотре».

«Законопроекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность», — говорится в сообщении кабмина.

Предполагается, что такие меры должны уменьшить количество ДТП, так как практика массового оформления диагностических карт без реального прохождения процедуры техосмотра приводит к тому, что на дорогах появляются технически неисправные транспортные средства.

Изменить законодательство планируется с помощью трех законопроектов.

Сначала будут внесены изменения в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств». Для того, чтобы достоверно устанавливать факт проведения техосмотра, планируется ввести фото— и видеофиксацию процедуры.

В Минэкономразвития считаю необходимым установить возможность оформления электронной диагностической карты, в таком случае подписывать ее будет квалифицированной электронной подписью технический эксперт, который и проводил осмотр. Изменятся и требования к месту проведения техосмотра. Для каждого пункта будет прописано определенное значение пропускной способности. То есть за определенный промежуток времени процедуру будет проходить фиксированное количество автомобилей.

Также в правительстве готовят законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который предусматривает ужесточение административной ответственности для всех участников системы прохождения техосмотра.

За неправомерные действия экспертов смогут дисквалифицировать. Согласно законопроекту, для них также предусмотрено наказание за допуск транспортного средства на дорогу, технический осмотр которого проводился с нарушениями или не проводился вовсе. Предлагается ввести административную ответственность и для тех лиц, которые проводят техосмотр без соответствующего разрешения и не внесены в реестр уполномоченных операторов.

Также будет повышен штраф до двух тысяч рублей для водителей, которые управляют транспортным средством без диагностической карты.

Согласно готовящимся поправкам в УК, предлагается внести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра.

Введение такой меры, по замыслу авторов, должно снизить практику продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля.

После одобрения комиссией по законопроектной деятельности все три документа будут рассмотрены на заседании правительства. В случае поддержки членами кабинета они будут внесены в Госдуму

Глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что такие меры никак не улучшат ситуацию в системе техосмотра. По его мнению, у водителей в сознании уже сложилась установка, что диагностическую карту можно купить.

«Раньше процедурой техосмотра занималась ГАИ , и с тех пор водителей и приучили, что талончик можно купить. Позже это передали в ведение Российского союза автостраховщиков. Принцип «купи-продай» понравился страховым компаниям, и ничего они менять не стали», — рассказал эксперт.

Травин уверяет, что предлагаемые меры не смогут отбить желание у водителей покупать диагностические карты вместо законного их оформления. По его мнению, сначала необходимо поменять сознание водителей, а уже затем всю систему техосмотра.

Кроме того, эксперт отметил, что каких-либо объективных причин для внесения поправок в систему техосмотра он не видит.

«На данный момент у нас нет ужасающей статистики, что большинство аварий случается из-за технической неисправности автомобилей.