Школьники на трассе: что изменится при сдаче на права

Сдавать на права с 16 лет и демонстрировать свои практические навыки на дорогах общего пользования, а не на закрытых площадках получат возможность будущие автомобилисты после принятия поправок МВД в порядок проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Нововведение хоть и вводит ряд ужесточений, во многом упростит автомобилистам жизнь. Например, сдавать на права можно будет в любом регионе независимо от прописки.

В МВД России разработали законопроект об изменениях при проведении экзаменов на право управления транспортными средствами. Нововведения заработают уже через полгода после публикации и предполагают некоторое усложнение прохождения практической части экзамена. Кроме того, в ведомстве устранили ряд пробелов, например, в вопросах того, когда провалившийся на экзаменах будущий водитель может вновь попытать свои силы.

При этом некоторые уже неактуальные моменты упразднены — например, запрет учебной езды по автомагистралям. В настоящее время проект постановления правительства Российской Федерации проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

С площадки — на дорогу общего пользования

Проект постановления предполагает изменения в порядке проверки сотрудниками ГИБДД первоначальных навыков управления автотранспортными средствами.

Вместо того, чтобы тестировать способности учеников на закрытых площадках, предлагается оценивать их возможности в рамках практического экзамена в условиях дорожного движения.

Что касается практического экзамена на право управления мототранспортными средствами, то он сохраняется в нынешнем варианте. То есть будут проходить на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов. А в случае невозможности выполнения отдельных элементов специальных маневров по управлению мототранспортными средствами на закрытых площадках, проверка их выполнения может проводиться на участках дорог или территорий, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов.

Президент «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев , комментируя эти нововведения в беседе с «Газетой.Ru» согласился с тем, что во время экзаменов знания водителей нужно проверять именно в реальных дорожных условиях, а «не делать выводы о их готовности на основе того, сколько раз при парковке они включили заднюю передачу».

«Во время обмена опытом в прошлом году представители иностранных автошколы называли наших учащихся «парковщвиками», — заявил Лобарев. — Так, наши ученики умеют парковаться, но совершенно не умеют выбрать скорость, прогнозировать ситуацию, чувствовать автомобиль и то, что происходит вокруг. И хорошо, что учеников будут проверять не на площадке, а на дорогах. Но сейчас получается так, что регламент не прозрачен. Если на площадке понятны правила игры, есть перечень упражнений, то как все будет происходить на дороге — большой вопрос. Есть место для фантазий инспектора ГИБДД, который может поручить испытуемому исполнить совершенно неисполнимую команду. А в программах обучения практики при этом мало, поэтому надо менять не только подход по приему экзаменов, но и программы подготовки. Поэтому в МВД должны обсуждать эти вопросы вместе экспертами и с представителями автошкол».

Не сдал — ждать будут месяц

Проектом конкретизируются минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших соответствующий экзамен. Так, в настоящее время в ПДД не установлены максимальные сроки назначения повторных экзаменов. Теперь же предусматривается проведение повторного теоретического экзамена не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней. А повторного практического экзамена − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена.

Сдачу экзаменов снимут на камеру

При проведении теоретических экзаменов проектом устанавливается обязанность применения средств аудио— и видеорегистрации процесса их проведения. Пока в МВД заняты разработкой и утверждением порядка того, как должна проходить эта процедура. Поэтому конкретный срок, когда сдачу экзаменов будут снимать на видео, пока не называется.

Как уточнил Лобарев, в настоящее время процесс сдачи практики уже фиксируют на видеокамеры в автомобилях, а сейчас этот момент просто узаконили. Однако получается, что теперь снимать будут и прохождение теории.

Сдавай где хочешь

А вот сдать на права будущим водителям теперь станет проще: сделать это можно будет в любом городе независимо от места прописки. В настоящее время указанные лица могут обратиться по вопросам проведения экзаменов, выдачи российских национальных водительских удостоверений и обмену иностранных водительских удостоверений в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции только того субъекта страны на территории которого они временно проживают или пребывают. Принятие постановления позволит таким гражданам обращаться в любые экзаменационные подразделения Госавтоинспекции в России.

Но теперь, если окажется, что у образовательной организации, где обучался кандидат, не было права на осуществление образовательной деятельности, такому ученику в допуске к сдаче экзаменов откажут. Кроме того, вводится процедура аннулирования результатов экзамена в случае его проведения с нарушением установленного порядка. В таком случае кандидату в водители назначаются место, дата и время пересдачи экзамена.

Учиться можно на магистралях

Вносятся изменения и в процесс так называемой учебной езды. Впервые в ПДД появятся термины «обучающий вождению» и «обучаемый вождению». Также уточняется возраст, при наличии которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде.

Так, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе — не менее 20 лет.

Раньше в ПДД вовсе не было прописано, начиная с какого возраста можно учиться езде на мопеде или мотоцикле. А к обучению вождению автомобиля допускали лишь с 17 лет. Изменения, позволяющие раньше обучаться в автошколах, представитель профессионального сообщества также оценил позитивно.

«Ведь речь идет не только о практике вождения, но и знаниях ПДД, — уточнил Лобарев. — Чем раньше молодые люди будут осваивать ПДД, тем лучше. Ведь уже в 14-16 лет они становятся активными участниками дорожного движения, ездят на велосипедах, самокатах, досках».

Есть и такой приятный бонус в виде доступа для тренировок на автомагистрали. Так, в настоящее время на учебную езду на автомагистралях действует запрет. Но в МВД обратили внимание на то, что сейчас обычные дороги по своим характеристикам уже не отличаются от автомагистралей и посчитали такой запрут устаревшим и некорректным.

В свою очередь президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре заявила, что снятие запрета на учебную езду по автомагистралям и объединение на экзамене «площадки» и города» в одну практическую часть позволит будущему водителю заранее почувствовать город, привыкнуть к оживленному движению.