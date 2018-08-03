Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД

МВД по итогам «скрытой проверки» подтвердило грубые нарушения со стороны сотрудников ГИБДД на посту «Кущевский», который уже получил скандальную славу. Тем не менее, в ведомстве опровергли главную претензию автомобилистов, которые обвиняли полицейских в массовом подбрасывании наркотиков. Пока местных гаишников продолжают проверять, на посту установили дополнительные камеры, прямая трансляция с которых идет на компьютеры краевого главка.

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов после публикаций в СМИ о ситуации на посту «Кущевский», где водители жаловались на доскональные обыски и «подбрасывание» полицейскими наркотиков, направил запросы в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и в Главное управление собственной безопасности МВД России. Ответы на запросы имеются в распоряжении «Газеты.Ru»

В Главном управлении собственной безопасности (ГУСБ) МВД России признали, что обыски на Кущевском посту проводятся с грубейшими нарушениями должностных инструкций сотрудников ГИБДД. Данный факт выявила скрытая проверка, проводимая после публикации в федеральных СМИ.

В ответе на депутатский запрос говорится, что только в 2018 году на Кущевском посту сотрудники ГИБДД выявили 133 факта незаконного оборота наркотических веществ, по которым было возбуждено 79 уголовных дел по ст. 228 УК РФ «незаконное хранение и перевозка наркотических средств». Также было составлено 54 административных протокола по ст. 6.8 КоАП «незаконный оборот наркотических средств».

В настоящее время по «наркотической» ст. 228 УК России уже вынесены обвинительные приговоры по 62 уголовным делам. При этом оправдательные приговоры по данной категории уголовных дел не выносились, также не выносились решения о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

В ведомстве не забыли особо подчеркнуть, что из 69 осужденных, 23 уже были ранее судимы, в том числе восемь из них за незаконный оборот наркотических веществ.

«Законность и обоснованность принятых решений проверена прокурором Кущевского района. Информации о подбросе наркотических средств в материалах уголовных и административных дел не содержится», — говорится в тексте документа за подписью главы ГУСБ МВД России Александра Макарова.

По его словам, по факту публикаций в СМИ была назначена скрытая проверка для выявления неправомерных действий сотрудников.

По ее результатам были выявлены случаи нарушений должностными лицами требований нескольких пунктов Административного регламента: п.197, в котором перечислены основания для осмотра транспортного средства и груза и п. 200, который обязывает сотрудника полиции при проведении осмотра транспортного средства или груза составлять акт осмотра.

То есть были выявлены случаи, когда сотрудники ГИБДД на Кущевском посту не только безосновательно останавливают водителей, но и при осмотре транспортного средства «забывают» составить необходимые акты.

Кроме того, проверка выявила, что досмотр транспортного средства, а также личный досмотр водителей и пассажиров проводился без участия понятых и составления соответствующих протоколов, что в обычных случаях, особенно при рассмотрении административных дел, нередко служит достаточным основанием для судов прекратить разбирательство.

В ответе также говорится, что по выявленным у полицейских нарушениям 19 июня 2018 года назначена служебная проверка. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Также Нилов получил и ответ на свой запрос из ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве опровергли, что на Кущевском посту водителям подкидывают наркотические вещества.

«Сведения, приведенные в средствах массовой информации, о провокациях со стороны сотрудников дорожно-патрульной службы — подкладывании в автомобили наркотических средств с целью вымогательства у водителей денежных средств, являются предположениями авторов и не несут под собой какой-либо фактической основы», — говорится в тексте документа за подписью главы ведомства Владимира Виневского.

В документе отмечается, что всего в 2018 году сотрудниками полиции на посту «Кущевский» было изъято более трех килограммов наркотических веществ. При этом вес изымаемого количества наркотических веществ всегда разный.

«Вес и происхождение наркотических средств различны и не имеют тенденции к схожести и повторяемости», — говорится в документе.

А также указывается, что жалоб и обращений граждан о «подкидывании» наркотиков сотрудниками ДПС в период с января по июнь 2018 года в органы внутренних дел Краснодарского края не поступало.

В обоих документах сообщается, что в целях повышения эффективности контроля за работой личного состава, проведено обновление системы видеонаблюдения, к четырем существующим камерам установлены четыре дополнительные, которые позволяют фиксировать все происходящее на посту и прилегающих к нему площадках, в том числе и звук. При этом реализована возможность наблюдения за происходящем на посту непосредственно из управления ГИБДД Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В свою очередь координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов , во многом благодаря которому на ситуацию вокруг поста под Кущевкой и обратили внимание СМИ, заявил «Газете.Ru», что несмотря на то, что факт «подбрасывания» наркотиков выявлен не был, это все равно хороший результат.

«Полиция подошла к делу серьезно. По запросу Ярослава Нилова провела проверку, проанализировала дела, рассматриваемые в суде станицы Кущевской и каких-то нарушений или подбросов не выявила. Тем не менее, факт проведения незаконных обысков, а в ответе на запрос это деликатно названо «осмотром», подтвердился. На посту теперь установлены дополнительно 4 видеокамеры, теперь всего их восемь, прямая трансляция идет на компьютеры руководства. Я считаю, что это хороший результат», — заявил Шкуматов.

Напомним, что автомобилисты, едущие к морю по трассе М-4 «Дон» неоднократно жаловались на обыски на посту в станице Кущевская. Они утверждали, что в достаточно нахальной манере гаишники обыскивали их автомобиль, заглядывая буквально в каждый уголок. При этом нередко инспекторы, неожиданно для пассажиров и водителя, находили в машине пакетик с каким-либо наркотическим веществом, после чего предлагали урегулировать ситуацию на месте.

Сообщалось, что некоторые водители, отказывавшиеся «решить вопрос» сразу затем, на стадии следствия, «раскошеливались» уже гораздо серьезнее. Как указывалось в соцсетях, в качестве взятки им приходилось оплачивать крайне дорогостоящие услуги местного адвоката. А другие автомобилисты, отказавшиеся платить, пополняли статистику местного суда по количеству дел по «наркотической» ст. 228 Уголовного кодекса РФ.

При этом после того, как «Газета.Ru» направила запрос в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ведомстве впервые прокомментировали ситуацию на Кущевском посту. Еще тогда в краевом главке рассказали, что на скандальном посту уже установили видеокамеры для наблюдения за гаишниками, а их самих в ближайшее время планировали оснастить индивидуальными видеорегистраторами.