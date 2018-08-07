Недолил — отдай выручку: сколько заплатят АЗС за обман

Минпромторг и Росстандарт разработали законопроект, с помощью которого власти собираются бороться с недоливом топлива на АЗС. Соответствующая инициатива была озвучена еще в начале июля на фоне сообщений о массовом недоливе топлива на заправках. Теперь за это правонарушение у недобросовестных владельцев заправок будут забирать часть годовой выручки. Ранее аналогичные меры были приняты и к тем, кто реализует некачественное топливо.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о подготовке законопроекта, который ужесточит административную ответственность за недолив топлива на АЗС.

Министр напомнил, что с 29 января 2018 года в России действуют закон об оборотных штрафах и за пять месяцев его действия за нарушение физико-химических характеристик топлива были оштрафованы 50 АЗС на общую сумму 28,5 млн рублей. Также Мантуров сообщил, что только по данным Центра финансовой ответственности (ЦФО), исходя от общего количества претензий к заправкам, процент жалоб на недолив топлива существенно вырос.

«Жалобы на недолив составили в 2016 году 21,6%, а в 2017-м — уже 46,2%. Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности и за такие нарушения. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн рублей», — рассказал Мантуров в интервью «Комсомольской правде».

Тем не менее текст документа, о подготовке которого стало известно еще в середине июля, пока не размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В свою очередь в Росстандарте «Газете.Ru» сообщили, что подготовка документа осуществлялась как Минпромторгом, так и специалистами самого Росстандарта.

Кроме того, по словам Мантурова, готовятся изменения и в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Поправки позволят расширить возможности внеплановых проверок, благодаря которым можно выявить существенные нарушения.

Глава Московского топливного союза Евгений Аркуша считает саму проблему недолива топлива чрезмерно раздутой.

«Весь этот шум начался после исследования так называемой ФАР, которая, как мне кажется, хотела просто попиариться. На самом деле реальные проверки по линии МВД показали, что ситуация не такая драматичная и системной проблемы тут нет. Конечно, на волне роста оптовых цен, которые весной были выше розничных, некоторые предприниматели были вынуждены как-то выкручиваться. Но сейчас цены стабилизировались, ситуация в экономике спокойная», — заявил он «Газете.Ru».

По словам эксперта, упомянутый Мантуровым законопроект разработан по инициативе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

«Они сделали оборотные штрафы и за некачественное топливо, но здесь нельзя применять только репрессивные меры, нужно смотреть на ситуацию в комплексе», — добавил Аркуша.

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что наказание в данном случае никого не пугает, поэтому в разработке законопроекта готовится целый ряд мер для улучшения ситуации.

«На данный момент штрафы в принципе никого не пугают и совершенно спокойно продавцы не доливают топливо. Но здесь вопрос в том, что необходимо и увеличивать надзор, ведь если мы даже введем штрафы в 5%, ситуация не изменится. То есть нужны методики, которые позволяли бы проводить мероприятия по контролю. Также существенным фактором здесь будет добровольная сертификация, которая позволит отделить тех, кто не хотят дружить с законом от добропорядочных продавцов. Все это находится на стадии разработки. Такие меры принесут результаты в том случае, если будут работать в комплексе», — отметил Канаев.

Напомним, что соответствующее предложение наказывать автозаправочные станции за недолив бензина оборотными штрафами в правительство направил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов

Согласно инициативе, оборотные штрафы за низкое качество бензина должны распространиться и на те АЗС, которые не доливают топливо.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) по методике «тайного покупателя» провела исследование, результаты которого вызвали широкий резонанс. Оказалось, что на российских АЗС массово обманывают потребителей, не доливая топливо. В ходе исследования недолив топлива был зафиксирован на 76% АЗС.

Как отмечали в ФАР, используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо, которое не соответствует требованиям ТР ТС, и по более высокой цене.

Однако с результатами мониторинга категорически не согласился Независимый топливный союз (НТС). Как рассказали в союзе, методика тайного покупателя заключается в том, что бензин подают не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике. Затем бензин вручную переливается из пластмассовой канистры в мерное устройство. Поэтому в НТС заявили, что методика «тайного покупателя», несовершенна и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения топлива, а также возможных утечек во время налива и перелива.

В свою очередь представители союза заявили, что они не отрицают существования проблемы недолива, однако считают, что она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР.