5 вещей, которым стоит поучиться у водителей Европы и США

Водительская культура в России пока оставляет желать лучшего. Проблема носит комплексный характер и одна из ее составляющих — дефицит негласных правил, которые активно используются на Западе.

Стоит выехать на российские маршруты после вояжа по чужбине, и окружающая диковатая действительность, сочащаяся тестостероном, наполненная агрессией, раздражением, ненавистью и живущая согласно права сильного и наглого, нагоняет тоску. Налицо наплевательское отношение к Правилам дорожного движения, а еще непонимание элементарных мелочей, которые позволяют сделать езду комфортнее, а в некоторых случаях даже избежать или снизить тяжесть последствий аварии. Телевидение предупреждает: "Запад загнивает!", а мы рекомендуем учиться у него, пока не загнил окончательно.

Соблюдение дистанции и рядности

Многие отечественные водители страдают болезнью под названием хроническое недержание дистанции в транспортном потоке. Зараза проявляет себя в любых обстоятельствах — на городских улицах и шоссе, где скорости не в пример выше, в солнечную погоду и в снегопад.

Необязательно быть мудрецом, чтобы спрогнозировать последствия резкого торможения. В Европе подобное — моветон. Более того, достаточное расстояние держится не только на скоростной магистрали, но и в пробках. Во-первых, это позволяет избежать столкновения, если вы отвлеклись. Во-вторых, соблюдение дистанции и старт с места не одновременно с впереди едущим автомобилем, а спустя секунду-другую, позволяет сделать ритм движения более плавным и увеличить скорость.

Включение "аварийки"

Россияне используют аварийную сигнализацию в трех случаях — если случилась поломка или ДТП, когда надо бросить машину в неположенном месте и "на пять минут отойти в магазин" и, конечно, благодаря соседей по потоку, позволяющим перестроиться в свой ряд. Но "аварийка" может быть полезна также в случае экстренного или просто интенсивного торможения, скажем, перед пробкой.

Тем самым, вы уведомляете об опасности едущих позади — посылаете им еще один предупреждающий сигнал и снижаете риск наезда сзади. Подобное могло бы прижиться у нас, но не сразу: одни водители попросту не обладают достаточной скоростью реакции в момент замедления, чтобы давить на кнопку где-то на центральной консоли, либо забывчивы, а другие считают все, происходящее позади их бампера, чужими проблемами… Зато на некоторых дорогих современных автомобилях данная функция срабатывает автоматически при резком торможении.

Перестроение по принципу молнии

Западные водители реагируют на ремонт дороги, аварию в своей полосе или другое препятствие, образующее на дороге бутылочное горлышко, молниеносно. Не в том смысле, что они невероятно быстрые, а потому что используют принцип молнии при перестроении: транспортные потоки сходятся, напоминая застежку на одежде. Подобное возможно при соблюдении дистанции в ряду, куда все перемещаются, и, разумеется, вежливости обеих сторон — первые не мешают перестроиться, вторые не лезут откровенно нагло, вынуждая другой ряд тормозить. В результате получается плавное движение без лишних торможений.

В России этот принцип тоже вполне действовал бы, но мешает нежелание одних пропускать и маниакальное упорство других лезть в другой ряд в неподходящий момент. Кстати, оптимальной при "молнии" видится именно поздняя смена ряда.

Коридор для служб спасения

Правило коридора спасения — одно из первых, которое стоило бы перенести на российскую землю. Строго говоря, это не строка из негласного свода хороших манер, а требование, о котором напоминают даже щиты на автострадах. Автомобили, движущиеся в двух крайних левых полосах, оставляют между собой увеличенный интервал, по которому может быстро проехать скорая помощь или пожарные машины, не теряя драгоценные минуты.

У нас же службы спасения вынуждены очищать левый ряд, что особенно затруднительно в заторах.

Не надо сигналить

Российские города разрываются от гудков. В Европе все-таки… потише. Например, за недельную поездку через всю Эстонию и во время пребывания в Финляндии мы ни разу не слышали звук клаксона. Европейцы редко сигналят в спину зазевавшимся на светофоре, в то время как мы готовы снести звуковой волной тех, кто не удосужился тронуться с места спустя секунду после того как зажегся разрешающий сигнал.

Впрочем, справедливости ради, заметим — некоторые водители настолько медлительны, что иной раз им приходится напоминать о необходимости начать движение. Получаем палку о двух концах: одним автомобилистам стоит поменьше тупить, а другим быть чуточку спокойнее.