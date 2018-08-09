Игра окончена: в истории банды GTA поставят точку

Игра окончена

В четверг, 9 августа, Мособлсуд поставит точку в деле банды GTA — едва ли не самых известных российских разбойников XXI века, наводивших ужас на водителей столичного региона. Ее история поражает своей простотой: всего один жесткий человек без высшего образования ради наживы сумел создать мощную подпольную организацию, которая несколько лет оставалась практически невидимой для правоохранительных органов . Члены банды GTA, с виду простые гастарбайтеры, сами делали оружие, тренировались по разработанной главарем программе и пускали в ход коварные дорожные шипы. Даже оказавшись под стражей в Мособлсуде, головорезы не сдались без боя и устроили кровавый побег со стрельбой. Теперь тех из них, кто выжил, ждет приговор — и нет сомнений, что он будет крайне суровым. Историю взлетов и падений безжалостных убийц, чьи темные дела гремели на всю страну, изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Наживы ради

В деле банды GTA — 150 томов. На всех этапах следствия было проведено более 150 экспертиз, опрошено около 200 свидетелей, проведены тысячи следственных действий. Название разбойничьей шайке дали журналисты — хотя ни один из бандитов в GTA не играл. В разное время в банду входили 14 человек, личности которых установлены. Главарь Ибайдулло Субханов был убит при задержании: заметив окружающий его дом спецназ, он успел позвонить и предупредить об опасности подельников. Их задержали несколько дней спустя — большинство, оставшись без главаря, даже от улик не смогли избавиться. Девятерых бандитов арестовали в течение нескольких дней после задержания, пятерым удалось скрыться, но двое из них уже обнаружены и задержаны в Таджикистане, где ждут суда.

— С самого начала банда Субханова создавалась исключительно для нападений на граждан, — говорит в беседе с «Лентой.ру» старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), полковник юстиции Алексей Стадников, руководивший следственной группой. — Информация о том, что они все или кто-то из них по отдельности проходил спецподготовку в лагерях запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), или что они тренировались для совершения вооруженного переворота в какой-либо из республик, не соответствует действительности. Во всяком случае, в ходе следствия подобных данных не обнаружено, хотя проверяли мы все очень тщательно. С первой минуты деятельности этой группировки цель была одна — личное обогащение.

По данным следствия, банда была создана в период между сентябрем 2011 года и началом марта 2012 года. Кроме главаря Ибайдулло Субханова, в нее входили: его родной брат Холик Субханов и другие лица — уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Субханов сам подбирал участников своей банды. Принимая в нее новых членов, главарь сообщал, чем им предстоит заниматься. Все новички учились делать оружие, глушители, снаряжать патроны. По написанной главарем методичке бандиты регулярно тренировались стрелять и использовать приемы рукопашного боя.

— Банда Субханова характеризовалась в первую очередь пренебрежительным, циничным отношением к жизни и здоровью граждан, независимо от их социальной или религиозной принадлежности, — объясняет полковник Стадников. — Никто из участников не знал настоящих имен своих подельников — все пользовались псевдонимами. Для связи между собой были выделены специальные телефоны, с которых больше никуда звонить не разрешалось. Все участники группировки имели легальную работу, на которой характеризовались исключительно положительно. Да, они часто вместе молились, но говорить, что связывает их всех религия, нельзя — точнее будет сказать, что единство обеспечивалось и строгой иерархичной подчиненностью, и родственными связями, и религией, и общностью интересов. Точнее — жадностью.

Рождение стаи

Точную дату создания банды GTA установить невозможно — это был целый процесс. Сценарий преступлений, скорее всего, готовился единолично главарем Субхановым несколько лет: он размышлял, придумывал, записывал, перечеркивал — и думал вновь. Все завертелось в сентябре 2011 года, когда он поделился мыслями с братом и другом, найдя у них полное понимание. С этой минуты сообщники забыли имена — и родные, и те, что были записаны в фальшивых паспортах. Теперь у них были только псевдонимы.

К примеру, главарь Субханов с паспортом на имя Рустама Усманова получил «кодовое» имя Рустам. Его настоящее имя стало известно только после смерти; при этом следствию пришлось опознавать покойного, в том числе с использованием геномной экспертизы. Его брат Холик Субханов, также проживавший в России по фальшивому паспорту на имя Джамшеда Исмоилова, взял себе псевдоним Шаке — для удобства именно так мы и будем называть его далее, хотя позже он стал зваться Равшаном.

ntv.ru

— Оружие для преступлений бандиты изготавливали сами, переделывая травматические и пневматические пистолеты, — говорит следователь Стадников. — Нельзя сказать, что они научились это делать хорошо: пистолеты часто клинило, они были весьма неточными, а порой и вовсе отказывали. Фактически на каждое новое преступление они брали с собой свежее оружие, поэтому длительное время совершенные ими убийства не удавалось связать воедино. Кроме того, члены банды сами собирали патроны.

В арсенале банды GTA среди прочего были два автомата Калашникова, но ими так и не воспользовались. Оружейник банды, Фазлитдин Хасанов по кличке Акмаль, из гладкоствольного ружья изготовил некое подобие снайперской винтовки, сделав специальный вкладыш в ствол под нарезной патрон и установив оптический прицел. Помимо этого, у банды GTA изъяли 11 пистолетов, переделанных из травматических или пневматических, газовый револьвер и самодельный штуцер, сделанный из ружья «ТОЗ».

Opel Astra и Передвигались бандиты на восьми машинах, причем первые две были похищены у убитых таксистов и на эти автомобили изготовили фальшивые документы. Кроме того, в разное время в распоряжении банды имелись Hyundai Accent, ВАЗ-2115, ВАЗ-2107, ВАЗ-2105, Toyota Mark II, Volkswagen Passat Mitsubishi Carizma. К своей кровавой жатве банда GTA была подготовлена по полной программе.

Эпизод №1. Первая кровь

Первое из преступлений банды GTA было совершено 7 марта 2012 года в селе Ганусово Раменского района Московской области: головорезы расправились с 26-летним таксистом из Узбекистана Бахрамом Сейтимбетовым и похитили его автомобиль. Место для преступления они не выбирали — просто участники банды снимали дом на Центральной улице в Ганусово. Да и само убийство было дилетантским.

Накануне в подвале дома главарь Рустам c братом Шаке вырыли неглубокую яму. 7 марта Шаке и Бахтиер Юсупов (Тахир) по указанию Рустама приехали в город Бронницы и по номеру, который им дал главарь, вызвали такси для поездки на границу с Украиной якобы по делам бизнеса, пообещав водителю 12 тысяч рублей. Когда таксист подъехал, его попросили на минутку заехать в деревню Ганусово, а там под предлогом попить чая перед дальней дорогой пригласили внутрь дома.

Из материалов уголовного дела — показания Шаке:

«Я зашел в дом первым, следом за мной вошел таксист, а последним — Бахтиер Юсупов. Сразу же у порога я попытался ударить таксиста кулаком по лицу, но тот увернулся и попытался выскочить на улицу, однако Юсупов схватил таксиста обеими руками за куртку и стал пытаться повалить на пол. Я оказался за спиной шофера и воспользовался моментом — обхватил его шею правой рукой, а левой схватил свою правую руку таким образом, чтобы получился «замок» и начал душить. Нам удалось повалить таксиста на пол, я продолжал его душить, а Бахтиер не давал ему дергаться. В этот момент из комнаты выбежал Ибайдулло и стал бить водителя металлическим ломом по туловищу и ногам. Примерно через одну-две минуты тот перестал сопротивляться и дышать. Убедившись, что он мертв, мы его раздели, оставив только трусы и футболку, связали тело, чтобы было удобнее спускать по лестнице, завернули в пленку, бросили в заранее приготовленную в погребе яму и закопали его там. Автомобиль таксиста Mitsubishi Carisma мы присвоили, и потом на нем совершали поездки».

С 22 марта 2012 года и до 20 ноября 2014 года погибший Бахрам Сейтинбетов числился пропавшим без вести. Опознавать его пришлось по генетике — тело сгнило.

Эпизод №2. Следующий уровень

22 июля 2012 года в Раменском районе Подмосковья главарь Рустам с Шаке и Тахиром застрелили 31-летнего таксиста из Таджикистана Фируза Каракулова и похитили его Opel Astra. Сценарий был уже несколько сложнее: накануне возле дома в поселке Ганусово, рядом с фундаментом, троица вырыла яму глубиной около трех метров. Рано утром 22 июля главарь банды GTA взял пистолет с глушителем и поехал в Москву, приказав подручным ждать его в пяти километрах от поселка в Mitsubishi Carisma, машине, похищенной у предыдущей жертвы.

Из материалов уголовного дела — реконструкция убийства Фируза Каракулова и завладения его автомобилем:

«Около 11:20 у входа в торгово-ярмарочный комплекс «Москва» на Тихорецком бульваре камеры видеонаблюдения зафиксировали некоего мужчину среднеазиатской наружности, подошедшего к автомобилю Opel Astra и вступившего в разговор с водителем. Затем водитель отошел, через пять минут вернулся и автомобиль выехал. Как установлено, последний сигнал с мобильного телефона Каракулова был зафиксирован в 12:58 в районе поселка Салтыковка. Оперативным путем установлено, что Каракулов перед поездкой уточнял у других водителей маршрут до поселка Салтыковка. Анализ показаний обвиняемых свидетельствует, что Ибайдулло Субханов [Рустам] нанял водителя, чтобы быстро доехать до Салтыковки, а затем — до заранее оговоренного места в районе села Ганусово, где на автомобиле [покойного] Сейтинбетова его ожидал Бахтиер Юсупов [Тахир]. Так как поездка была долгая, водитель, приехав на место, сразу побежал в лесополосу, чтобы облегчиться. За ним с пистолетом в руках пошел Ибайдулло Субханов. Сразу же раздалось пять или шесть глухих звука, похожих на выстрелы. Чуть позже он позвал Юсупова на помощь, велев ему забрать из багажника автомобиля Opel полиэтиленовую пленку. В лесу Юсупов увидел тело убитого таксиста с огнестрельным ранением головы. Тело они вместе завернули в пленку, погрузили в багажник, на двух машинах приехали на Центральную улицу поселка Ганусово, где вечером выгрузили тело из багажника и сбросили его в приготовленную яму. В дальнейшем на автомобиль Opel были куплены фальшивые документы, и он использовался в преступлениях банды».

Тело убитого Каракулова было обнаружено 20 ноября 2014 года; в могиле рядом с телом валялась его одежда. Покойного опознали с помощью генетической экспертизы.

Эпизод №3. Большой куш

Самым удачным и самым загадочным преступлением банды GTA стало нападение на гражданина КНР и похищение у него 17 миллионов рублей. Это преступление главарь Рустам совершил с теми членами банды, которые до сих пор находятся в розыске. Налет явно был совершен по наводке — судя по всему, у Сухранова был хороший источник информации в торгово-ярмарочном комплексе «Москва», и он знал, кто и сколько денег перевозит. Сухранов и сообщил информацию Рустаму.

24 сентября 2012 года в 11:29 минут возле дома 19 по Волжскому бульвару два автомобиля — черный BMW и серебристый Opel Astra, оба с литовскими номерами — перекрыли дорогу новенькому Mercedes. Угрожая водителю-москвичу пистолетом, нападавшие в масках попытались забрать из салона сумку, но им попытался помешать пассажир, гражданин Китая 33-летний Мао Чуао Мей. Правда, в итоге китаец был жестоко избит, а сумка — похищена.

Пострадавший, который не говорил по-русски, позвонил своему подчиненному — продавцу меховых изделий; последний сообщил о нападении в полицию. Из-за такой схемы розыск нападавших был начат с задержкой, и они успели скрыться. Потерпевшего китайца доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. По его словам, в сумке были 17 миллионов рублей наличными — выручка от продажи меховых изделий за пару недель. Однако по некоторым данным, сумма была сознательно занижена и добычей налетчиков стали почти 40 миллионов рублей.

Впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию так и не удалось, поэтому сумма похищенного была указана со слов потерпевшего. Интересно, что в этом нападении никто не был убит, а огнестрельное оружие, хоть и использовалось (то есть его демонстрировали), но не применялось (из него не стреляли на поражение). Вырученные деньги бандиты пустили на покупку квартир в трех регионах России, а также на приобретение станков, инструментов и фальшивых документов. В окончательное обвинительное заключение по делу банды GTA этот эпизод не вошел, поскольку главарь не дожил до суда, а троих его соучастников ищут до сих пор.

Эпизод №4. Теплолюбивые убийцы

До следующего нападения прошло больше полугода; стоит заметить, что зимой банда GTA практически не «работала» — ее члены объясняли это тем, что холод им вреден. Но за эти шесть месяцев к бандитам присоединились несколько новых членов, которых надо было обучить по собственной методике и «повязать» кровью. Анвар Улугмаров по кличке Тимур познакомился с главарем Рустамом в Уфе. Он чем-то очень понравился лидеру разбойников — и тот позвал его в столичный регион. Начались тренировки, и к маю главарь потребовал от Тимура совершить убийство, причем непременно в поселке Мендеелево Солнечногорского района. Там, в автосервисе, была одна из баз, где члены банды GTA собирались на тренировки и собрания.

Из материалов уголовного дела — показания Тимура:

«Перед формальным вступлением в банду Субхановы [Рустам и Шаке] и Фазлитдин Хасанов [Акмаль] обучили меня переделывать пневматический и травматические пистолеты в боевые, самостоятельно делать глушители, а также обучили приемам рукопашного боя и обращению с огнестрельным оружием. В мае 2013 года Ибайдулло [главарь] решил убедиться, смогу ли я кого-нибудь убить, и приказал совершить убийство и забрать все имеющиеся ценные вещи у убитого человека. Причем все это я должен был совершить в поселке Менделеево Солнечногорского района. А для контроля со мной должен был идти Максат Барболов (клички Джастик или Киргиз).

На протяжении почти месяца мы с Бараболовым на автомобиле ВАЗ-2107 ездили в поселок Менделеево — всего около восьми раз. Поздно вечером 11 июня 2013 года, после работы мы вновь приехали сюда, оставили машину у въезда в поселок и опять пошли в обход. Примерно через 40 минут мы вышли к лесополосе, где увидели автомобиль ВАЗ-2107 темного цвета, в котором играла музыка. Я с пистолетом подошел к автомобилю и увидел находившихся в нем мужчину и женщину. Выстрелить я не смог, вернулся к Джастику. Тот забрал у меня пистолет и сказал, что все сделает сам — а Рустаму мы скажем, что стрелял я. Барболов подошел к автомобилю и произвел два или три выстрела через открытое окно, после чего мы сбежали».

Жертвой банды GTA в тот раз стал 30-летний Андрей Зорин , автомастер салона Mercedes в Зеленограде. Его близкая подруга Юля Баранова, продавщица местного магазина, получила тяжелые травмы. Как выяснилось в ходе следствия, молодые люди часто проводили время вместе. Выезжали на машине в укромные места — болтали, пили пиво и занимались любовью. После убийства отца дочь Зорина осталась сиротой.

Эпизод №5. Мясное дело

Следующее нападение банда GTA совершила в Калужской области: ее жертвами стали предприниматели-азербайджанцы, у которых похитили 300 тысяч рублей. Полицейский патруль появился на месте преступления лишь через час, когда потерпевшие уехали в больницы. В тот раз сотрудники правоохранительных органов отказали в возбуждении дела — и сотрудникам СКР пришлось начинать все с нуля. Налетчиками были трое неизвестных членов банды GTA, Тимур и главарь Рустам.

Из материалов уголовного дела — показания пострадавшего Галиба Гюлалиева:

«Я в поселке Комаричи Брянской области выращиваю скот мясных пород и продаю его в Москве знакомым продавцам на рынках. 3 августа 2013 года на автомашине Ford Transit мы повезли в столицу свежее мясо. За рулем был мой приятель Сергей Мажаев, а еще с нами поехал мой приятель и партнер Зияфат Мамедов. В Москву мы приехали около пяти часов утра, разгрузили автомобиль, продали мясо, получив за него 257 400 рублей и примерно в 12:30 поехали домой. Около 15:00 на 153 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославском районе Калужской области мы остановились на АЗС «Апельсин», чтобы перекусить и заправиться.

artmaste.ru

В кафе мы провели около 40 минут, а потом я вышел покурить, а ребята заказали мороженое. Когда я выходил из кафе, то обратил внимание на двух людей среднеазиатской внешности, кажется, узбеков по национальности, которые стояли по бокам от входной двери, слева и справа. Когда я докурил и дошел до урны, чтобы выбросить окурок, Мамедов и Мажаев прошли мимо по направлению к машине. В это время двое описанных ранее людей быстро пробежали вслед за Мамедовым и Мажаевым, напали на них сзади и стали избивать, используя то ли палки, то ли биты. А к нашей машине подбежали двое или трое, что-то забрали из нее и скрылись. Тут же прекратилось избиение моих приятелей и нападавшие так же убежали».

Уже в 2015 году, после ликвидации банды GTA, выяснится, что налетчики похитили пиджак Мамедова, во внутреннем кармане которого лежала вся выручка (любопытно, что слежки за машиной никто из потерпевших не заметил). Кроме денег был похищен и паспорт потерпевшего, который бандиты зачем-то хранили на конспиративной квартире в городе Альметьевск (Татарстан). Именно этот документ помог следствию от начала до конца восстановить эпизод с нападением.

Эпизод №6. Жизнь за «крузак»

Через полтора месяца после нападения на мясников банда GTA на Новорижском шоссе застрелила спящего водителя, после чего один из бандитов решил продать автомобиль погибшего. В налете участвовали главарь Рустам, Муроджон Каримов (Мурод или Мужик), а также Хазратхон Додохонов (Фарход). 19 августа 2013 года 50-летний Иван Рассолов, персональный водитель директора строительной компании, привез шефа из города Курчатов Курской области (там базируется офис фирмы) на строящийся объект в Зеленоград.

Сам директор заночевал у друга, а вот его водитель оказался без места для ночлега. Он навестил сына своей гражданской жены, который жил в общежитии Московского института электротехники в Зеленограде, надеясь переночевать там — но, видимо, постеснялся попроситься на ночлег и уехал. Утром он должен был забрать шефа, но так и не появился.

Уже на следующий день в полицию поступило сразу два заявления — о розыске Рассолова и нового внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Тело водителя случайно нашли на 29 километре трассы М9 «Балтия» только через два дня; оно находилось в пожарном бетонном кювете, ограждающем АЗС. Машина обнаружилась в тот же день в Солнечногорске, причем с разбитыми стеклами багажника и правой задней двери.

Из материалов уголовного дела — показания подозреваемого Хазратхона Додохонова:

«В сентябре 2013 года, точной даты я сейчас не помню, я, Рустам Усманов [на это имя был оформлен фальшивый паспорт главаря Ибайдулло Субханова] и Мужик на автомобиле Hyndai Accent выехали из Радумли [деревня в Солнечногорском районе Подмосковья] специально, чтобы совершить нападение на кого-нибудь. Мы долго ездили и уже после полуночи на Новорижском шоссе заметили припаркованный на обочине недалеко от АЗС новенький джип. Мы проехали примерно 500 метров, остановились — и Рустам сказал: «Работайте».

Мы взяли пистолеты, вернулись к джипу, обнаружили, что в нем только один человек, который откинул спинку пассажирского сидения и спал. Я произвел около четырех выстрелов в голову спящего прямо через стекло. Затем вытащил труп, оттащил его в сторону и сбросил в канаву. В это время Рустам забрал из салона сумку, но в ней было всего 1 200 или 1 300 рублей. Тогда Рустам сказал, что продаст автомобиль знакомому, и мы отогнали его в Солнечногорск, где припарковали в укромном месте (…). Но через несколько дней Рустам передумал продавать машину, и что с ней стало дальше, я не знаю. Деньги Рустам, как всегда, забрал себе».

Такие показания Фарход даст сразу после задержания. Позже он их поменяет и станет утверждать, что не стрелял, а только избавился от тела. Убивал же водителя главарь Рустам, а добивал — также четырьмя выстрелами — Мужик. Показания Додохонов поменял лишь после того, как убедился, что главарь действительно мертв.

Эпизод №7. Обнажили шипы

В ноябре 2013 года банда GTA совершила свое первое преступление с использованием противоавтомобильных шипов — так называемых «куриных лапок». На Малом Московском кольце (трасса А-107), возле деревни Лужки в Истринском районе Подмосковья: Мужик, Фарход, Абдумуким Мамадчонов (Караул или Коробул) и Боир Гуломов (Бобо или Буры) расстреляли предпринимателя Эдуарда Микиртумова, ехавшего на рыбалку, и похитили у него около 50 тысяч рублей, ноутбук и пару мобильников.

Из материалов уголовного дела — показания свидетеля Владимира Р. :

«С Эдиком Микиртумовым я знаком более трех лет, мы вместе работали и часто ездили на рыбалку. А вообще он — индивидуальный предприниматель, вместе с женой разводит и продает декоративных аквариумных рыбок. Мы с Эдиком и нашим общим другом Пашей С. заранее договорились в понедельник, 11 ноября, поехать на рыбалку на Рыбинское водохранилище. Каждый для удобства ехал на своем автомобиле. Эдик позвонил мне около 03:30 11 ноября и сказал, что едет по Новорижскому шоссе и у меня будет примерно через полчаса. Но через 15 минут он снова перезвонил и сказал, что пробил колесо, поэтому задержится.

drive2.ru

Еще через 15 минут он позвонил мне, сообщил, что забыл домкрат, а никто не останавливается, и попросил подвезти ему свой домкрат. В это время мне также позвонил Паша, и я, обрисовав ситуацию, предложил ему самостоятельно ехать на Рыбинское водохранилище — а мы с Эдиком его догоним. В 04:20 я подъехал к машине Эдика, которая стояла с включенной "аварийкой" на бетонке, отдал ему домкрат, а сам поехал домой — загружать машину. В 05:30 Эдика все еще не было, он не отвечал на звонки — и я, не дозвонившись, поехал к нему. В 06:20 я обнаружил машину Эдика на том же месте, причем с открытым багажником, но его самого рядом не было. Я посветил фонарем и увидел, что Эдик лежит в нескольких метрах от машины в кювете, и из головы его течет кровь. После этого я сразу вызвал полицию».

Сразу после обнаружения тела Микиртумова следователи смогли найти свидетеля — водителя местной технической машины: он дважды с разницей в 15 минут проезжал по этому участку дороги. Первый раз он увидел две стоящие машины и двоих мужчин, но описать их не смог. А второй раз стояла только Honda с открытым багажником и работающей «аварийкой». Уже после задержания банды ее участники дали показания, что стреляли в Микиртумова Караул и Мужик, но, по их версии, главарь Рустам стоял рядом с пистолетом — и они якобы не посмели отказаться от убийства. Никто не видел, чтобы из машины кто-то что-то забирал, но, тем не менее, оттуда были похищены 50 тысяч рублей наличными и дорогой ноутбук. Проколовшую машине Микиртумова шины «куриную лапку» бандиты унесли с собой: как выяснится, они два часа выжидали такую жертву, которую можно будет убить без свидетелей.

Эпизод №8. «Сумку — или убью!»

Через две недели после убийства на малой «бетонке» Караул, Мужик, Фарход и Умар Хасанов (Обид или Муслим) в столичном районе Бибирево совершили нападение на 32-летнего предпринимателя Александра К. На улицу Плещеева к дому №28 участники банды приехали примерно за час до нападения, около 07:30 25 ноября 2013 года, и долго ждали, когда предприниматель выйдет. Он появился только около 08:30 и пошёл к своей Audi . Двое бандитов двинулись ему навстречу, пропустили мимо — а затем развернулись и стали бить по голове, при этом пытаясь отобрать сумку.

В конце концов один из нападавших заорал «Сумку — или убью!» Забрав желаемое, налетчики побежали в сторону трансформаторной подстанции. В этот момент потерпевший сумел их рассмотреть, а также догадался по звуку заведенного мотора, что они уехали на машине. Ни масками, ни шарфами нападавшие не пользовались, а потому всего год спустя на очной ставке предприниматель опознал Муслима и Мужика.

Любопытно, что накануне нападения потерпевший получил крупную сумму — более 300 тысяч рублей. Но за несколько минут до налета к нему заехала сестра, которой он обещал дать в долг, поэтому похищенными оказались только 98 тысяч рублей. При этом главарь Рустам, отправивший своих людей на разбой, явно рассчитывал на большую сумму. Кроме того, бандиты забрали паспорт и водительское удостоверение предпринимателя — позже их найдут среди оружия вблизи садового товарищества «Отдых» в Коломенском районе Подмосковья, где находилась еще одна явка банды GTA. Благодаря документам это преступление и было раскрыто; сам потерпевший бизнесмен в день нападения попытался обратиться в полицию, но из-за огромной очереди не стал этого делать.

Эпизод №9. «Убили столько много людей, а денег нет!»

28 ноября 2013 года, спустя три дня после налета в Бибирево, Фарход, Мужик, Муслим и Караул в Подмосковье, на трассе М5 «Урал», расстреляли трех молодых людей, отдыхавших в припаркованной машине. Двое скончались, третьему удалось выжить и даже доехать до родной Рязани. В этот раз на дело пошел и главарь Рустам: судя по всему, он не до конца поверил, что его люди отдали ему все деньги от предыдущего налета, а потому решил сам возглавить нападение.

Из материалов уголовного дела — показания потерпевшего Ильи И., 20-летнего жителя города Рязань:

«С Женей Б. я знаком с 2009 года, мы вместе с ним учились в техникуме, а с Павлом Е. я познакомился только 19 ноября — его привел ко мне в гости Женя. Мы вместе курили "спайсы" [наркотические вещества]. 26 ноября я, получив зарплату, заказал через интернет 100 грамм "спайса", но забирать его надо было в Москве. На машине Kia , принадлежавшей Павлу, 27 ноября около 20:30 мы поехали в столицу, где забрали из тайника смеси, и около 23:30 поехали обратно в Рязань. Павел был за рулем, Евгений сидел сзади, а я — на переднем пассажирском сиденье. По пути раскурили "спайс", но ребятам стало плохо, и мы остановились возле речки Северка на обочине дороги и стали ждать, когда Паша придет в себя.

Мы стояли около 20 минут, когда я вдруг услышал выстрел. Я повернул голову направо, и сначала увидел отверстие в стекле, а потом — трех мужчин в возрасте 20-30 лет, в руках которых были пистолеты. Они шли по кювету в нашу сторону и на ходу вели огонь по машине. Я инстинктивно пригнулся, и только слышал, как мужчины молча сделали примерно 15 выстрелов по автомобилю. При этом Женя сзади все время кричал: «Поехали! Поехали!» — и вдруг замолчал. Когда выстрели стихли, я почувствовал, что у меня из головы идёт кровь, хотел ее стереть, но понял, что правая рука не двигается.

Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Тогда я вышел из машины — и увидел, что нападавшие перешли дорогу, сели в автомобиль, припаркованный там, и поехали в сторону Москвы. Вернувшись в автомобиль, я увидел, что Паша еще дышит, но разговаривает с трудом, а Женя не подавал признаков жизни. Я перетащил Павла на переднее пассажирское сиденье, сел за руль и поехал в Рязань. В городе я остановился на Дягилевском круге, позвонил знакомому и попросил его вызвать скорую. После этого я вышел из машины, вызвал такси и поехал домой, где спрятал наркотики. Оттуда уже проследовал в больницу».

По заключению экспертов, Евгений скончался на месте происшествия от пяти огнестрельных ранений головы, груди и конечностей, Павел так же получил пять пуль, и умер на операционном столе от шока и кровопотери. Из руки Ильи извлекли пулю, кроме того, у него обнаружили две касательные раны головы. Он выжил. Как показали на допросах участники банды GTA, в тот день они просто катались на новой машине главаря Рустама и случайно заметили стоявший на противоположенной обочине автомобиль. Больше на дороге никого не было — и главарь дал команду расстрелять всех, кто находится в машине. Он произнес что-то вроде «она дорогая, много денег возьмем» и передал подручным пистолеты с глушителями.

Бандиты вышли, перебежали шоссе и сходу открыли огонь по машине. Сделав примерно 15-20 выстрелов, они хотели забрать из автомобиля все ценное, но в этот момент на трассе появился грузовик, и налетчики, испугавшись, сбежали. Отъехав от места происшествия на пару километров, главарь произнес: «убили столько много людей, а денег нет!» Впрочем, такие показания обвиняемые давали в первые дни. Потом все они стали утверждать, что главарь был с ними, и тоже стрелял, а они вынуждены были нажимать на курки, и все целились мимо людей в машине. Каждый заявил: «я убежден, что ни в кого не попал». По версии следователей, на деле стреляли Мужик, Караул и Муслим, при этом каждый из них попал в жертв. А вот главарь в этом эпизоде просто сидел за рулем.

Эпизод №10. За горы тряпья

Самое громкое преступление банды GTA было совершено через неделю после расстрела на Рязанском шоссе: в Югорском проезде они напали на бытовой городок грузчиков товарного парка «Лосиноостровская», застрелив четверых бригадиров. Перед налетом главарь Рустам сказал своим подручным, что они идут за миллионами — но похищенными оказались старые тренировочные брюки, футболка и белье. Примерно в 18:55 3 декабря 2013 года рабочие, обеспокоенные тем, что бригадиры на связь не выходят ни по рациям, ни по мобильникам, обнаружили тела всех четверых.

Деньги для временных работников обычно привозили около 18:30, но в тот злополучный день менеджер сильно задержался — он приехал уже после расстрела, когда во всю работала полиция. Охранник бытового городка работал один, постоянно перемещаясь между двумя КПП. Он ничего не видел и не слышал — но, как выяснили следователи, налетчики проникли на территорию через соседние гаражи.

Положение тел показывало, что бригадиры перед нападением спокойно сидели за столами. Первый выстрел был сделан через стекло, в дальнейшем огонь велся уже изнутри, причем стреляли по уже упавшим людям. Каждый получил по шесть-семь пуль. Пропала единственная сумка — но ничего ценного в ней не было. Опознали всех убитых сразу же; тела троих забрали родственники, а четвертого спустя 90 дней похоронили в безымянной могиле — родных у него не нашлось, и тело из морга никто так и не забрал. В ходе следствия было установлено и доказано, что нападение совершили все те же бандиты, что и в предыдущий раз: главарь Рустам, Фарход, Муслим и Мужик.

Эпизод №11. Охота на банкира

После неудачного нападения на бригадиров, отчасти из-за резонанса, отчасти — из-за холодов, банда GTA затаилась. Следующее преступление главарь Рустам рискнул совершить только через три месяца, в феврале 2014 года. Но, отыгрываясь за длинную паузу, сразу решил напасть на элитный коттеджный поселок «Монтевиль» на Новорижском шоссе — мол, там у каждого в карманах миллионы. Жертвой головорезов стал учредитель « ИдеалБанка » Владимир Кирилюк.

25 февраля 2014 года Кирилюк вернулся в свой загородный дом около 20:00. По привычке, несмотря на зиму, он сел на велосипед и поехал выгуливать своего пса. Супруга банкира приехала домой около 20:40 и позвонила мужу. Тот сказал, что минут через 20 будет дома. В 21:20 его телефон уже не отвечал, а примерно в 22:30 собака вернулась домой одна. Женщина отправилась на поиски мужа — и на КПП поселка ей сказали, что за территорией проезжавшие маляры видели драку.

Начальник охраны и жена банкира поехали к тому месту и обнаружили тело Кирилюка. Позже эксперты насчитают на нем восемь огнестрельных и 25 ножевых ранений, но только контрольный выстрел в голову был смертельным. Во время экспертизы из века погибшего извлекут фрагмент наполнителя самодельного глушителя — это значит, что Кирилюк еще живым смотрел в ствол, из которого его добивали.

Из материалов уголовного дела — показания Шаке, брата главаря Рустама:

«Поздно вечером на автомобиле Volkswagen Passat под управлением Улугмурадова [Тимур] мы приехали к какому-то коттеджному поселку на Новорижском шоссе. Улугмурадов остался на АЗС, чтобы не привлекать внимания, а мы с Фазлитдином Хасановым [Акмаль] и с Ибайдулло [главарь Рустам] по прямой через лес пошли к КПП. Мы собирались напасть на проезжающий автомобиль, застрелить всех и забрать все деньги и ценности, но конкретного плана не было. Каждый из нас был вооружен пистолетом с глушителем, а у Ибайдулло был еще и складной нож. Выйдя из леса, мы встретили мужчину на велосипеде и с собакой. Он остановился и о чем-то заговорил с Ибайдулло, у которого в правой руке был пистолет.

Брат начал стрелять в него, а мужчина, бросив велосипед, стал убегать. Ибайдулло побежал за ним и стрелял, пока не кончились патроны, а потом догнал и повалил на землю. К нему подбежал Хасанов, и они вдвоем стали его бить — а я увидел, что по дороге едет автомобиль, и спрятался за дерево. Когда машина проехала, я подошел к Ибайдулло и Хасанову, которые стояли рядом с лежащим на земле мужчиной Тот был жив и тяжело дышал. Брат сказал, что у него кончились патроны, и приказал добить раненого. Я сделал один выстрел ему в голову. Но брат велел выстрелить второй раз. Однако у меня заклинило пистолет, и второго выстрела не получилось. Мы по той же тропинке пошли назад, к трассе. По дороге брат сказал, что мужчину нельзя было оставлять в живых».

Эпизод №12. И стариков тоже

В мае 2014 года на трассе «Дон» в Московской области банда GTA второй раз использовала «куриные лапки». Их жертвой стали живущие в гражданском браке пенсионеры Лебедевы (однофамильцы), у которых похитили 50 тысяч рублей наличными и iPad 4. 3 мая около 02:00 Лебедевы в автомобиле Kia Sid выехали к родственникам в Краснодарский край. Около 08:00 их обнаружили на обочине в районе 84 километра трассы М4 «Дон», около поднятой на домкрате машины со снятым пробитым колесом. Один из проезжавших мимо водителей успел заметить, что около аварийной машины лежит мужчина — и решил, что ему плохо с сердцем…

Уже днем в кювете нашли три «куриные лапки», острия которых идеально подходили к проколам покрышки. Свидетелей преступления найти не удалось — около четырех часов ночи Лебедевы на пустой трассе оказались одни. Главарь Рустам, Мужик, Бобо, Мирзомавлон Мирзошарипов (Али), Шерозджон Кодиров (Шерхон) и Зафарджон Гулямов (Озод или Малим) разбросали шипы на дороге, а сами прятались в кустах, ожидая удобного для нападения случая — минуты, когда трасса будет пустой. Лебедевым они стреляли в спину. Именно после этого преступления, десятого по счету, по всей России заговорили о страшной банде GTA.

Эпизод №13. «Свидетелей убирают, сиди!»

В начале июня 2014 года банда GTA расстреляла начальника отдела участковых ОМВД по району Ново-Переделкино Олега Толмачева. Головорезы впервые шли убивать конкретного человека, прекрасно зная, что он полицейский.

Из материалов уголовного дела — показания потерпевшей Ольги П., жены капитана полиции Олега Толмачева, данные ею сразу после убийства супруга (имя женщины изменено):

«С Олегом мы вступили в брак в 2009 году, вскоре после того, как он уволился из армии и поступил на службу в полицию. Из Тамбова мы приехали в Москву, где Олегу дали сначала комнату в общежитии, а позже — комнату в служебной квартире на Домостроительной улице. У нас родился сын. Но в июле 2013 году я почувствовала, что Олег ко мне охладел, а вскоре он признался, что встретил другую женщину. Мы продолжали жить вместе, но Олег часто ездил к ней в Воронеж. В апреле 2014 года в ресторане я познакомилась с Анатолием, мы начали встречаться, и вскоре стали любовниками. Олег об этом узнал, но остался равнодушным, и не препятствовал моей личной жизни.

4 июня 2014 года Олег вернулся со службы около 19:30, переоделся в гражданское, постирал форму и сел ужинать. Вскоре ему кто-то позвонил — разговор шел о служебных делах. Около 22:00 он ушел из дома. Я положила спать сына, и примерно в 23:00 со своей подругой Натальей мы пошли гулять. Когда мы были на улице, мне позвонил Анатолий, и я попросила его подъехать. Анатолий отвез нас на озеро, где мы втроем посидели минут 15, после чего мы завезли Наталью домой, а сами подъехали на стоянку возле нашего дома и сидели в машине. Анатолий припарковал свой автомобиль передней частью к забору.

Около 01:30 я собралась идти домой, но тут на стоянку заехал Mitsubishi Lancer Олега, и я решила подождать. Мы с Анатолием увидели, как Олег идет к выходу со стоянки, а за ним идут трое мужчин. Когда Олег был у самых ворот, примерно в 20 метрах от меня, один из мужчин догнал его и сделал подножку. Мой муж упал, и тогда второй выстрелил в него не менее трех раз. После этого неизвестные повернулись, чтобы уйти, но тут Олег схватился руками за голову, и один из них вернулся и сделал еще два выстрела. После этого двое других неизвестных схватили Олега за ноги и поволокли в сторону кустов, находящихся возле выхода с парковки.

Я попыталась выйти, но Анатолий схватил меня за руку и сказал: «Свидетелей убирают, сиди!» Тогда я позвонила в "скорую", а потом набрала своей соседке и рассказала о том, что произошло. Так как ее муж тоже служит в полиции, он сразу сообщил о произошедшем в дежурную часть. Когда приехала "скорая", мы с Анатолием сначала подошли к врачам, а потом я пошла к машине Олега. Она была открыта, по салону разбросаны документы…».

Из машины убитого были похищены разные вещи на 5 тысяч рублей. По данным следствия, преступление совершили главарь Рустам, Шерхон, Бобо и Мужик.

Эпизод №14. Западня на «Доне»

30 июня 2014 года на 49 километре трассы М4 «Дон» главарь Рустам, его брат Шаке и Акмаль (к слову, он приходился братом Муслиму) при помощи «куриных лапок» устроили западню для 53-летнего Алексея Цыганова — водителя маршрутного такси из аэропорта «Внуково»

Из материалов уголовного дела — показания Евгения, сына потерпевшего:

«Мой отец с женой и младшим братом проживает в селе Поветкино Тульской области, а работает с 2004 года в аэропорту "Внуково" вахтовым методом. 29 июня поздно вечером он позвонил мне и сказал, что получил зарплату и едет домой. 30 июня в 01:05 он вновь позвонил и сказал, что пробил два колеса, а запаска только одна — и попросил привезти второе колесо. При этом отец указал, что стоит на 49 километре трассы «Дон», не доезжая до платного участка дороги. Во время разговора по телефону я слышал характерный звук включенной "аварийки" машины. Я сразу выехал из дома и набрал отцу на мобильный — но он уже не отвечал.

Примерно в 02:00 на обочине я увидел Chevrole Cruze отца, причем "аварийка" была отключена. Я припарковался, вышел, обошел автомобиль папы и обнаружил, что двери и багажник заперты, фары выключены, причем его самого нигде не было видно. Осмотрев машину, я заметил, что правое переднее колесо было заменено, а заднее спущено, но не снято. Домкрат и баллонный ключ лежали на земле, на расстоянии примерно одного метра я увидел сгустки крови, а от них в сторону леса трава была сильно примята, как будто что-то волочили. Я пошел по примятой траве в сторону леса и на расстоянии примерно 20-25 метров от машины отца в начале лесополосы увидел его, лежащего на спине…».

Убийцы забрали у своей жертвы ценности и 60 тысяч рублей, а также документы. При осмотре места происшествия следователь нашел «куриную лапку» — она лежала на дороге, в 935 метрах позади от автомобиля. Еще три — нашли неподалеку.

Эпизод №15. Смерть на разделительной

Через полтора месяца банда GTA вновь совершила нападение с использованием «куриных лапок». Свою жертву они застрелили меньше, чем в километре от поста ГИБДД , практически на глазах других водителей. Это преступление было совершено в Раменском районе Подмосковья, на Большом Московском кольце — трассе А107.

Из материалов уголовного дела — показания свидетеля Александра Р., друга и соседа убитого:

«17 августа я со своим другом Альбертом Юсуповым и женой Марией поехали в гости к родителям жены на дачу под Луховицы. Весь день мы осматривали участки, так как и мы, и Юсупов хотели купить землю и построить себе дачи. Вечером мы поужинали, а примерно в 01:15 Альберт поехал в Москву. Но в 02:07 он позвонил мне на мобильный и сообщил, что неподалеку от поворота с Рязанского шоссе на бетонку, в районе поста ДПС, у него взорвалось переднее правое колесо и попросил привезти ему баллонный ключ и домкрат.

мособлземля.рф

Мы вместе с женой поехали к Юсупову. В 02:57 я набрал ему сам — но он трубку не снял. Около 03:30 я подъехал к указанному Альбертом месту, где увидел две служебные машины ДПС, несколько гражданских машин и грузовик MAN с включенными аварийными огнями. Я стал объезжать автомобили — и заметил припаркованный на обочине автомобиль Opel, принадлежащий Альберту, а потом тело, лежащее на проезжей части в луже крови, причем вокруг были люди и в форме, и в штатском. Я остановился, подошел к телу — и в свете фар опознал Альберта».

Как выяснит следствие, пробив колесо и позвонив другу, Альберт Юсупов сел на переднее пассажирское сидение. Так как по трассе часто шли машины, главарь Рустам с братом Шаке, Муслим и Тимур долго выжидали удобного момента. Они незаметно подошли к машине, водитель которой играл в какую-то игру в телефоне, и открыли огонь через стекло. Первая же пуля попала в шею, перебив артерию. И хотя раненый Альберт, имевший опыт службы в армии, сразу же выскочил из машины и побежал, сил ему хватило буквально на несколько секунд — он упал на разделительной полосе.

Бандиты бросились за ним, стреляя на ходу, но проезжавший мимо дальнобойщик осветил их фарами, а затем стал останавливаться. К тому же с другой стороны показались огни встречных машин. Убийцы убежали в лес, так и не обыскав ни убитого, ни его автомобиль. Правда, они успели забрать с асфальта две «куриные лапки» — но с ними было тяжело бежать, и они выбросили их в лесу, в 14 метрах от проезжей части. Устройства нашли сразу после рассвета.

Эпизод №16. Последняя жатва

Последнее известное преступление банды GTA было совершено 3 сентября, на МКАД. Оно оказалось самым неудачным: мало того, что бандиты так ничего и не добыли, так еще и свидетели хорошо запомнили их лица. Нападение было совершено в ночь на 3 сентября.

Из материалов уголовного дела, показания обвиняемого Мирзомавлона Мирзошарипова (Али):

«В начале сентября 2014 года я и Кодиров [Шерхон] находились в нашей квартире в деревне Радумля. В полночь к нам пришел Мамадчонов [Караул] и сказал, что вскоре приедет Ибайдулло Субханов [главарь Рустам], и они должны будут вместе с ним поехать на "дело". Спустя короткое время Ибадуйлло Субханов позвонил нам и велел выходить. Он подъехал на своем Hyundai Accent и заявил, что ему очень нужны деньги, поэтому надо ехать на дело. Мы поехали на МКАД, где Субханов стал выбирать АЗС, подыскивая удобное место.

Наконец он выбрал заправку где-то в районе Ясенева [38 км МКАД]. Он передал Мамадчонову травматический пистолет, а мне и Кодирову вручил по бейсбольной бите. Кроме того, каждому из нас он дал медицинские маски и перчатки. По его плану, мы должны были спрятаться за зданием АЗС и ждать, когда кто-нибудь на дорогой иномарке подъедет заправляться и выйдет из машины. Тогда мы с Мамадчоновым должны будем напасть на водителя, а Кодиров тем временем обыщет машину и заберет все ценное. Высадив нас примерно в 100 метрах от АЗС, он сам остался на месте, чтобы не "светить" машину. Мы пошли пешком.

Через некоторое время на АЗС заехал внедорожник Kia и его водитель направился к кассе. Автомобиль им показался дорогим, и они решили, что в нем могут находиться какие-нибудь ценные предметы. Когда мужчина оплатил бензин и вернулся к своей машине, Мамадчонов резко побежал в сторону мужчины, а за ним побежали он [Мирзошарипов] с Кодировым. Добежав до мужчины, Мамадчонов выстрелил в него не менее трех раз из травматического пистолета. После этого он [Мирзошарипов] ударил мужчину битой по плечу или по голове. Мужчина убежал, оставив свою машину открытой. Они быстро обыскали автомобиль, Кодиров нашел борсетку, после чего они покинули АЗС. Мамадчонов связался с Субхановым, тот подъехал и забрал их. В машине Кодиров передал борсетку Субханову, который обнаружил в ней мобильный телефон марки Samsung и какие-то документы. Денег в ней не было».

Ликвидация

Именно последний налет стал началом конца банды GTA — ее членов смогли отследить и по камерам видеонаблюдения, и по работе единственного мобильного телефона, в который была вставлена «безымянная» SIM-карта, и даже по описанию нападавших. Главарь Рустам, строго запрещавший брать с собой на преступления мобильники, сам постоянно носил специальный и абсолютно анонимный, по его мнению, сотовый аппарат. Лидера вычислили первым, остальных участников — чуть позже.

6 ноября 2014 года в коттедже управляющего делами Генеральной прокуратуры России Алексея Староверова на улице Горького (поселок Удельная Раменского района Московской области) при попытке задержания главарь банды GTA был ликвидирован. Перед смертью он успел позвонить своим подельникам, чем облегчил их розыск. Никто из них отпираться не стал.

— Обвиняемые давали показания в разных объемах, в основном — признательные, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» полковник юстиции Алексей Стадников, старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР, руководивший следственной группой. — На следственных действиях они вели себя смирно, не вызывающе, в основном спокойно, без эмоций, достаточно активно воспроизводили события. При этом Додохонов (Фарход) и Умар Хасанов (Муслим) пытались в меру своих умственных способностей принизить свою роль, показать себя случайными участниками преступлений. Они утверждали, что их «заставили», что они не могли отказаться, но при этом «стреляли мимо». В настоящее время Додохонов, согласно заключению комиссии психиатров и психологов, симулирует психическое расстройство.

У каждого из следователей сложились схожие характеристики обвиняемых: скрытные, доверяющие только «своим», трусливые, крайне осторожные, недалекие, но хитрые, готовые подчиняться, способные на убийство и любое другое нарушение закона, если этого потребует сильный, внушаемые. И все до одного — ведомые, кроме разве что главаря Ибайдулло Субханова и одного из его заместителей Фазлитдина Хасанова по кличке Акмаль.

— Сам Субханов был крайне хитер, умен, осторожен, очень скрытен, с природными задатками лидера, сильной волей, — говорит полковник Стадников. — Он был религиозен, умело входил в доверие, владел некоторыми приемами психологической обработки, причем выработанными им инстинктивно. Он — зверь. А его брата Холика Субханова [Шаке] полностью характеризует единственная фраза, произнесенная во время следственных действий совершенно равнодушным голосом: «если бы мне сейчас в руки попало оружие, я бы всех вас пострелял».

Личное дело

Мнение следователей о «шакалах Ибайдулло», как их прозвали сотрудники правоохранительных органов — однозначно.

— Все они — трусливые, скрытные, доверяющие только «своим», крайне осторожные, в большинстве — не инициативные (кроме, разве что, главаря и Фазлитдина Хасанова), — говорит полковник Стадников. — главаря Субханова полностью поддерживали брат Холик (Шаке), бывший его заместителем и «оружейником», и Фазлитдин Хасанов (Акмаль), родственник и второй оружейник. Кстати, главарь был женат мусульманским браком на сестре Акмаля. Последнему нравилась его роль оружейника, которую он исполнял в банде: у Акмаля были хорошие задатки конструктора, ему нравилось возиться с железками. Ему даже специально выдали деньги на покупку дорогостоящего станка — на нем тот и изготавливал заготовки для пистолетов и патронов. Сделал даже снайперскую винтовку, которой, впрочем, банда GTA так и не воспользовалась.

Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Все остальные бандиты были лишь безинициативными исполнителями. Абсолютное большинство из них — многодетные, у многих — несколько жен в том числе в Таджикистане и в России. Мирзомавлон Мирзошарипов (Али) был женат на сестре Хазратхона Додохонова (Фарход), а Умар Хасанов (Муслим) в Новосибирске нашел себе русскую жену и одно время жил с ней. Тактика защиты бандитов на следствии была одна: они все валили на убитого главаря Рустама. Мол, именно он заставлял их совершать преступления, а отказать они не могли. Многие обвиняемые говорили, что специально стреляли мимо жертв — но эксперты опровергли это: в телах жертв нашли пули, выпущенные каждым из обвиняемых.

По данным следствия, у братьев Субхановых есть еще три брата — и все они в Узбекистане отбывают срок за экстремизм. Но в ходе следствия не было никаких данных, что главарь банды или Шаке как-то причастны к международному терроризму.

— Следствие запомнилось слаженной работой следственной группы и оперативных служб, позволившими выявить ранее неизвестные преступления, совершенные бандой, и раскрыть их, — говорит старший следователь по особо важным делам Стадников. — Удачные следственные мероприятия, обеспечившие обнаружение схронов с оружием, документами, заготовками и другими доказательствами. Запомнились потерпевшие, которые говорили «спасибо». Запомнилось обвинительное заключение на восьми тысячах листов (16 томов уголовного дела) и выражение на лицах следователей, когда дело дошло до суда: мы это сделали — и сделали хорошо.