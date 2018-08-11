Карты на стол: техосмотр добрался до депутатов

Правительство в пятницу внесло в Госдуму три законопроекта, принятие которых повлечет кардинальные изменения в процедуре техосмотра автомобилей. Поправки, в частности, должны искоренить укоренившуюся практику выдачи диагностических карт без осмотра автомобилей. Для нарушителей процедуры вводятся новые, более жесткие наказания.

Савва Шипов. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму сразу трех законопроектов, которые призваны навести порядок в сфере техосмотра автомобилей. Согласно тексту документа, представлять интересы кабинета министров при рассмотрении поправок в Госдуме будет замглавы Минэкономразвития

«Законопроекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность. Предлагается усиление административной и уголовной ответственности участников системы технического осмотра», — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Тексты всех трех документов уже появились на сайте нижней палаты парламента. После регистрации поправки направили для работы в профильный комитет по транспорту и строительству.

Учитывая большое значение, которое придают в правительстве данной теме, можно предположить, что Госдума уже в осеннюю сессию успеет рассмотреть все поправки — в том, что они будут поддержаны депутатами, особых сомнений нет.

Первым законопроектом предлагается внедрить обязательную фото— и видеофиксацию процедуры техосмотра.

В правительстве рассчитывают, что это позволит достоверно устанавливать сам факт его проведения. Также предусматривается госконтроль за соблюдением операторами технического осмотра требований к проведению такой процедуры.

При этом поправки предполагают, что диагностическую карту водители смогут оформить и в электронном виде, а технический эксперт сможет подписать ее своей электронной подписью.

Также законопроект устанавливает требования к производственно-технической базе самого пункта техосмотра. Кроме того, предполагается установление пропускной способности пункта техосмотра на основании определенного оператором ТО значения пропускной способности. Сама пропускная способность такого пункта будет рассчитываться по специальной методике. Проверять правильность расчетов, сделанных на пунктах техосмотра, будет Российский союз автостраховщиков (РСА).

Второй законопроект предполагает введение уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра.

«Необходимость введения данной меры обусловлена широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения осмотра автомобиля», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Третий законопроект предполагает усиление административной ответственности для всех участников процедуры техосмотра.

В частности, после принятия инициатив для технических экспертов в качестве меры наказания будет предусмотрена дисквалификация. На них также распространяется ответственность за оформление диагностической карты, если техосмотр в действительности не проводился или если при его проведении было выявлено несоответствие транспортного средства требованиям. Помимо этого, поправки предусматривают введение административной ответственности за нарушение порядка ведения реестра операторов ТО. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Законопроект также уточняет состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, на которое не оформлена диагностическая карта. Административный штраф за такое правонарушение вырастет с 500-800 рублей в настоящее время до 2000 рублей.

Напомним, что выдаваемая по итогам техосмотра (процедуру не проходят автомобили младше трех лет — «Газета.Ru» ) диагностическая карта необходима для приобретения полиса ОСАГО. В 2012 году функцию по проведению ТО забрали у ГИБДД и передали в частные руки, рассчитывая таким образом побороть коррупцию. Однако после этого многие ушлые владельцы пунктов ТО стали просто торговать диагностическими картами, внося за небольшую плату сведения об автомобиле в специальный реестр без реального осмотра транспортного средства. Таким образом, сейчас любой водитель может «пройти» ТО всего за несколько минут и несколько сот рублей.

Ранее ГИБДД на фоне ряда крупных аварий с автобусами уже выступила с инициативой вернуть ей контроль за техосмотром автобусов. Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве.