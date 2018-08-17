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Родстер BMW Z4 раскрыли до премьеры
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Внешность нового BMW Z4 рассекретили до премьеры 

Популярная механика + ещё 36 17 августа 2018
Фото: Motor.ru
Снимки были изначально опубликованы бельгийским порталом Autotijd.be, позже их распространили другие издания, в частности Carscoops. На фотографиях показан BMW Z4 в версии M40i, которая, вероятно, будет топовой.
По предварительной информации, BMWZ4 M40i будет оснащен 3-литровым шестицилиндровым битурбированным двигателем, отдача которого составит около 340 лошадиных сил. Официальные данные, впрочем, станут известны совсем скоро: новинку полноценно представят на предстоящем Конкурсе элегантности в Пеббл-бич уже в этом месяце.
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