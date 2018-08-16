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Названы самые популярные японские авто в РФ
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Названы 10 самых продаваемых японских автомобилей 

Авторамблер + ещё 34 16 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Эксперты аналитического агенства «Автостат» изучили рынок новых легковушек России в первой половине 2018 года и составили рейтинг бестселлеров японских брендов.
Как отмечают эксперты, продажи автомобилей японских брендов растут. За первые шесть месяцев текущего года объемы реализации в стране увеличились до 148,9 тыс. экземпляров, что на 16,4% превышает показатель годичной давности.
Больше всего россияне предпочитают бизнес-седаны и кроссоверы японских марок, а недорогие модели оказались в самом конце списка. К таковым относятся бюджетники Nissan Almera и Datsun on-Do.
Топ-10 японских автомобилей в России:
Toyota Camry (13,9 тыс. шт. ; -0,7%);
Toyota RAV4 (13,4 тыс. шт. ; -16,2%);
Mitsubishi Outlander (11,3 тыс. шт. ; +54,5%);
Nissan X-Trail (10,6 тыс. шт. ; +1,8%);
Nissan Qashqai (10,3 тыс. шт. ; +4,8%);
Mazda CX-5 (10,2 тыс. шт. ; +27,3%);
Toyota Land Cruiser Prado (8,3 тыс. шт. ; +56,4%);
Datsun on-Do (7,5 тыс. шт. ; -11,7%);
Nissan Terrano (6,7 тыс. шт. ; +33,6%);
Nissan Almera (6,7 тыс. шт. ; -15,7%).
Как сообщал «Авторамблер», за шесть месяцев текущего года дилеры продали 849,2 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (+18,2%). На их покупку россияне потратили 1 трлн 94 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее.
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