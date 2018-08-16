Названы самые популярные японские авто в РФ

Названы 10 самых продаваемых японских автомобилей

Эксперты аналитического агенства «Автостат» изучили рынок новых легковушек России в первой половине 2018 года и составили рейтинг бестселлеров японских брендов.

Как отмечают эксперты, продажи автомобилей японских брендов растут. За первые шесть месяцев текущего года объемы реализации в стране увеличились до 148,9 тыс. экземпляров, что на 16,4% превышает показатель годичной давности.

Больше всего россияне предпочитают бизнес-седаны и кроссоверы японских марок, а недорогие модели оказались в самом конце списка. К таковым относятся бюджетники Nissan Almera и Datsun on-Do.

Топ-10 японских автомобилей в России:

Datsun on-Do (7,5 тыс. шт. ; -11,7%);

Nissan Almera (6,7 тыс. шт. ; -15,7%).

Как сообщал «Авторамблер», за шесть месяцев текущего года дилеры продали 849,2 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (+18,2%). На их покупку россияне потратили 1 трлн 94 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее.